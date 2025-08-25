https://ria.ru/20250825/btr-2037468079.html

Боец объяснил, почему экипаж БТР проехал по дорогам Запорожья с флагом США

Командир бойцов, проехавших по дорогам Запорожья перед переговорами президентов РФ и США на Аляске с российским и американским флагом на трофейном БТР M113... РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Командир бойцов, проехавших по дорогам Запорожья перед переговорами президентов РФ и США на Аляске с российским и американским флагом на трофейном БТР M113 производства США, рассказал, что экипаж бронемашины полностью выполнил в тот день боевую задачу и остался жив. "Честно говоря, неожиданно все это развернулось. Такого сильного (медийного – ред.) эффекта не ожидали. Задача стояла перед экипажем доехать до линии боевого соприкосновения с врагом, вернуться. Считаю, что задача поставленная была выполнена", - сказал командир в эфире телеканала RT. Боец под позывным Скутер - один из тех, кто выполнял боевую задачу - рассказал, что она состояла в разведке: нужно было посмотреть, как можно подъехать по одной из дорог. В тот день они с напарником предложили командиру водрузить на БТР в том числе и американский флаг, поскольку это трофейный американский БТР. "Вообще это было сделано изначально по приколу. Зацепили - и спокойно поехали", - рассказал Скутер. Главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала видео в своем телеграм-канале и написала, что боец и командир экипажа "передают привет" зарубежным СМИ, обвинявшим СМИ в создании фейков. Также Симоньян сообщила, что бойцы живы и здоровы, передают привет "хозлам, заявлявшим, что экипаж погиб". Ранее телеканал RT показал новые кадры проезда в зоне спецоперации БТР M113 под флагами России и США - материал стал ответом на заявления французского канала о том, что видео является ИИ-фейком. На видеоролик, опубликованный телеканалом, обратили внимание многие западные СМИ.

БТР под флагами России и США в зоне СВО Телеканал RT показал новые кадры проезда в зоне СВО БТР М113 под флагами России и США в ответ на заявления французского канала, что предыдущее видео с этой бронемашиной является ИИ-фейком. Так, на сайте французского канала пишут, что заметили ряд "странностей": некую "манипуляцию" с изображением и использование нейросети для модификации исходных кадров. Утверждается, что использовали "специальные программы" для анализа видео. "ИИ-бот Grok при этом подтвердил подлинность видео RT.На ролик также отреагировал экс-посол США в России Майкл Макфол — он прокомментировал его одним словом "вау", - сообщил RT. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-25T15:19 true PT10M01S

