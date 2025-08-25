Рейтинг@Mail.ru
В Британии три человека погибли при крушении вертолета
19:26 25.08.2025 (обновлено: 22:15 25.08.2025)
В Британии три человека погибли при крушении вертолета
в мире
остров уайт
великобритания
хэмпшир
ЛОНДОН, 25 авг - РИА Новости. Три человека погибли, один пострадал и находится в тяжелом состоянии после крушения туристического вертолета на острове Уайт у южного побережья Великобритании, заявили в местной полиции. "Три человека погибли в результате крушения вертолета на острове Уайт сегодня утром. Всего на борту находилось четыре человека, один из которых в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении полиции Хэмпшира и острова Уайт, которое приводит телеканал Sky. Ранее туристический вертолет упал в поле возле Шанклин-роуд на юге острова Уайт после вылета из аэропорта Сэндаун, расположенного неподалеку. На данный момент причины крушения не установлены. В британском управлении по расследованию авиационных происшествий (AAIB) заявили местной прессе, что уведомлены об "инциденте с участием легкого вертолета на острове Уайт этим утром" и направляют команду для расследования. Позже оператор вертолета, компания Northumbria Helicopters, которая предоставляет услуги по прогулочным полетам и урокам пилотирования, подтвердила в комментарии местным СМИ, что на борту находилось четыре человека. В компании также заявили, что в вертолете на тот момент проводился урок пилотирования. Согласно информации, опубликованной на сайте Всемирного фонда безопасности полетов, крушение потерпел легкий многоцелевой четырехместный коммерческий вертолет производства американской компании Robinson Helicopter Robinson R44 Clipper II.
остров уайт
великобритания
хэмпшир
остров уайт, великобритания, хэмпшир
В мире, Остров Уайт, Великобритания, Хэмпшир
CC BY 2.0 / Rosedale7175 / Eurocopter MBB-BK 117 C-1Вертолет медицинской службы Великобритании
CC BY 2.0 / Rosedale7175 / Eurocopter MBB-BK 117 C-1
Вертолет медицинской службы Великобритании . Архивное фото
ЛОНДОН, 25 авг - РИА Новости. Три человека погибли, один пострадал и находится в тяжелом состоянии после крушения туристического вертолета на острове Уайт у южного побережья Великобритании, заявили в местной полиции.
"Три человека погибли в результате крушения вертолета на острове Уайт сегодня утром. Всего на борту находилось четыре человека, один из которых в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении полиции Хэмпшира и острова Уайт, которое приводит телеканал Sky.
Ранее туристический вертолет упал в поле возле Шанклин-роуд на юге острова Уайт после вылета из аэропорта Сэндаун, расположенного неподалеку.
На данный момент причины крушения не установлены. В британском управлении по расследованию авиационных происшествий (AAIB) заявили местной прессе, что уведомлены об "инциденте с участием легкого вертолета на острове Уайт этим утром" и направляют команду для расследования.
Позже оператор вертолета, компания Northumbria Helicopters, которая предоставляет услуги по прогулочным полетам и урокам пилотирования, подтвердила в комментарии местным СМИ, что на борту находилось четыре человека. В компании также заявили, что в вертолете на тот момент проводился урок пилотирования.
Согласно информации, опубликованной на сайте Всемирного фонда безопасности полетов, крушение потерпел легкий многоцелевой четырехместный коммерческий вертолет производства американской компании Robinson Helicopter Robinson R44 Clipper II.
