В Британии просили отели размещать мигрантов-преступников, пишут СМИ

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти Великобритании просили отели, участвующие в программе размещения просителей убежища, соглашаться на прием мигрантов-преступников, сообщает газета Telegraph со ссылкой на документы министерства внутренних дел страны. "Операторов отелей для просителей убежища просили принимать на проживание осужденных преступников-иностранцев, включая поджигателей", - пишет издание. Отмечается, что британские власти, в частности, предупреждали отели о необходимости закупки для экс-преступников более крепкой мебели, а также о более высоких страховых взносах из-за них. В МВД Британии заявили газете, что этот регламент был впервые опубликован еще в 2019 году, при правительстве консерваторов. В начале августа совет британского города Эппинг заявил, что считает некорректным приравнивание использование отеля The Bell для размещения беженцев к его использованию по назначению и что будет добиваться признания размещения там мигрантов незаконным с точки зрения городского зонирования. Глава совета Крис Уайтбрид подчеркнул, что размещаемые беженцы никак не проверяются на наличие судимости, в то время как в непосредственной близости от отеля находятся пять школ и дом престарелых. В середине июля в Эппинге вспыхнули беспорядки на фоне суда над 38-летним мигрантом, обвиняемым в изнасиловании. Сотни демонстрантов неоднократно собирались рядом с гостиницей The Bell, в ходе одной из акций протестующие вступили в стычки с полицией, несколько человек были арестованы. В конце июля местные власти Эппинга призвали правительство Великобритании закрыть гостиницы, где содержатся мигранты. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

