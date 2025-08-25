Рейтинг@Mail.ru
В Британии упал вертолет
13:37 25.08.2025
В Британии упал вертолет
Вертолет упал в поле на острове Уайт возле южного побережья Великобритании, данных о пострадавших и жертвах пока нет, сообщает телеканал Sky со ссылкой на...
ЛОНДОН, 25 авг - РИА Новости. Вертолет упал в поле на острове Уайт возле южного побережья Великобритании, данных о пострадавших и жертвах пока нет, сообщает телеканал Sky со ссылкой на экстренные службы. "По данным экстренных служб, вертолет упал в поле на острове Уайт... Неясно, сколько человек было на борту и получил ли кто-либо ранения", - передает телеканал. Отмечается, что на место прошествия была направлена бригада скорой помощи. В местной полиции заявили, что близлежащая дорога была перекрыта из-за скопления машин экстренных служб.
2025
ЛОНДОН, 25 авг - РИА Новости. Вертолет упал в поле на острове Уайт возле южного побережья Великобритании, данных о пострадавших и жертвах пока нет, сообщает телеканал Sky со ссылкой на экстренные службы.
"По данным экстренных служб, вертолет упал в поле на острове Уайт... Неясно, сколько человек было на борту и получил ли кто-либо ранения", - передает телеканал.
Отмечается, что на место прошествия была направлена бригада скорой помощи. В местной полиции заявили, что близлежащая дорога была перекрыта из-за скопления машин экстренных служб.
