В Британии упал вертолет
В Британии упал вертолет - РИА Новости, 25.08.2025
В Британии упал вертолет
25.08.2025
2025-08-25T13:37:00+03:00
2025-08-25T13:37:00+03:00
2025-08-25T13:38:00+03:00
в мире
остров уайт
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_a64c1ff3b6e98e6df3e3f7610355358f.jpg
ЛОНДОН, 25 авг - РИА Новости. Вертолет упал в поле на острове Уайт возле южного побережья Великобритании, данных о пострадавших и жертвах пока нет, сообщает телеканал Sky со ссылкой на экстренные службы. "По данным экстренных служб, вертолет упал в поле на острове Уайт... Неясно, сколько человек было на борту и получил ли кто-либо ранения", - передает телеканал. Отмечается, что на место прошествия была направлена бригада скорой помощи. В местной полиции заявили, что близлежащая дорога была перекрыта из-за скопления машин экстренных служб.
остров уайт
великобритания
в мире, остров уайт, великобритания
В мире, Остров Уайт, Великобритания