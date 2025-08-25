https://ria.ru/20250825/britanija-2037435119.html

В Британии упал вертолет

В Британии упал вертолет - РИА Новости, 25.08.2025

В Британии упал вертолет

Вертолет упал в поле на острове Уайт возле южного побережья Великобритании, данных о пострадавших и жертвах пока нет, сообщает телеканал Sky со ссылкой на... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T13:37:00+03:00

2025-08-25T13:37:00+03:00

2025-08-25T13:38:00+03:00

в мире

остров уайт

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_a64c1ff3b6e98e6df3e3f7610355358f.jpg

ЛОНДОН, 25 авг - РИА Новости. Вертолет упал в поле на острове Уайт возле южного побережья Великобритании, данных о пострадавших и жертвах пока нет, сообщает телеканал Sky со ссылкой на экстренные службы. "По данным экстренных служб, вертолет упал в поле на острове Уайт... Неясно, сколько человек было на борту и получил ли кто-либо ранения", - передает телеканал. Отмечается, что на место прошествия была направлена бригада скорой помощи. В местной полиции заявили, что близлежащая дорога была перекрыта из-за скопления машин экстренных служб.

https://ria.ru/20250615/vertolet-2022995310.html

остров уайт

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, остров уайт, великобритания