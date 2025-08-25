https://ria.ru/20250825/brechalov-2037484692.html

Научно-производственный центр БПЛА в Ижевске оснастят на 1 млрд руб

Научно-производственный центр БПЛА в Ижевске оснастят на 1 млрд руб - РИА Новости, 25.08.2025

Научно-производственный центр БПЛА в Ижевске оснастят на 1 млрд руб

Удмуртия получит из федерального центра около 1 миллиарда рублей на оснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем в Ижевске, сообщил... РИА Новости, 25.08.2025

УФА, 25 авг – РИА Новости. Удмуртия получит из федерального центра около 1 миллиарда рублей на оснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем в Ижевске, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "Около 1 миллиарда рублей получит Удмуртия в следующем году на оснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Наша заявка стала лучшей в стране. Благодарю за качественную подготовку команду Минпромторга республики", - написал глава республики. Запрос на БПЛА растет в самых разных отраслях – их используют энергетики, сельхозпредприятия, строители, картографы, отметил Бречалов. "К примеру, в прошлом году беспилотники помогали нашим лесникам следить за пожарами. Результат: 100% пожаров потушили в первые же сутки, средняя площадь каждого из них – около полугектара, а это в 9 раз ниже, чем в среднем по округу", - рассказал руководитель Удмуртии. По его словам, центр будет работать на базе Ижевского государственного технического университета. Его резидентами станут крупные производители беспилотных систем Удмуртии. Бречалов добавил, что научно-производственный центр будет занят не только производством, но и новыми разработками. Здесь появится центр коллективного пользования, его задача – изготовление деталей, узлов и агрегатов, разрабатываемых резидентами НПЦ, мелкосерийное производство. "Особое внимание уделим подготовке кадров: в СПО, вузах появятся новые образовательные направления", - сообщил он.

