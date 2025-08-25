Рейтинг@Mail.ru
Научно-производственный центр БПЛА в Ижевске оснастят на 1 млрд руб - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
16:33 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/brechalov-2037484692.html
Научно-производственный центр БПЛА в Ижевске оснастят на 1 млрд руб
Научно-производственный центр БПЛА в Ижевске оснастят на 1 млрд руб - РИА Новости, 25.08.2025
Научно-производственный центр БПЛА в Ижевске оснастят на 1 млрд руб
Удмуртия получит из федерального центра около 1 миллиарда рублей на оснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем в Ижевске, сообщил... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T16:33:00+03:00
2025-08-25T16:33:00+03:00
удмуртская республика
ижевск
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg
УФА, 25 авг – РИА Новости. Удмуртия получит из федерального центра около 1 миллиарда рублей на оснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем в Ижевске, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "Около 1 миллиарда рублей получит Удмуртия в следующем году на оснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Наша заявка стала лучшей в стране. Благодарю за качественную подготовку команду Минпромторга республики", - написал глава республики. Запрос на БПЛА растет в самых разных отраслях – их используют энергетики, сельхозпредприятия, строители, картографы, отметил Бречалов. "К примеру, в прошлом году беспилотники помогали нашим лесникам следить за пожарами. Результат: 100% пожаров потушили в первые же сутки, средняя площадь каждого из них – около полугектара, а это в 9 раз ниже, чем в среднем по округу", - рассказал руководитель Удмуртии. По его словам, центр будет работать на базе Ижевского государственного технического университета. Его резидентами станут крупные производители беспилотных систем Удмуртии. Бречалов добавил, что научно-производственный центр будет занят не только производством, но и новыми разработками. Здесь появится центр коллективного пользования, его задача – изготовление деталей, узлов и агрегатов, разрабатываемых резидентами НПЦ, мелкосерийное производство. "Особое внимание уделим подготовке кадров: в СПО, вузах появятся новые образовательные направления", - сообщил он.
https://ria.ru/20250818/udmurtiya-2036148190.html
https://ria.ru/20250812/brechalov-2034810794.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_2991f38846ca4ea95e518617ae011bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ижевск, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Ижевск, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Научно-производственный центр БПЛА в Ижевске оснастят на 1 млрд руб

Бречалов: научно-производственный центр БПЛА в Ижевске оснастят на 1 млрд руб

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 25 авг – РИА Новости. Удмуртия получит из федерального центра около 1 миллиарда рублей на оснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем в Ижевске, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
"Около 1 миллиарда рублей получит Удмуртия в следующем году на оснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Наша заявка стала лучшей в стране. Благодарю за качественную подготовку команду Минпромторга республики", - написал глава республики.
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Алиханов и Бречалов обсудили развитие промышленности Удмуртии
18 августа, 20:23
Запрос на БПЛА растет в самых разных отраслях – их используют энергетики, сельхозпредприятия, строители, картографы, отметил Бречалов.
"К примеру, в прошлом году беспилотники помогали нашим лесникам следить за пожарами. Результат: 100% пожаров потушили в первые же сутки, средняя площадь каждого из них – около полугектара, а это в 9 раз ниже, чем в среднем по округу", - рассказал руководитель Удмуртии.
По его словам, центр будет работать на базе Ижевского государственного технического университета. Его резидентами станут крупные производители беспилотных систем Удмуртии.
Бречалов добавил, что научно-производственный центр будет занят не только производством, но и новыми разработками. Здесь появится центр коллективного пользования, его задача – изготовление деталей, узлов и агрегатов, разрабатываемых резидентами НПЦ, мелкосерийное производство.
"Особое внимание уделим подготовке кадров: в СПО, вузах появятся новые образовательные направления", - сообщил он.
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Бречалов: в 2025 году в Удмуртии отремонтируют 63 объекта дорог
12 августа, 15:10
 
Удмуртская РеспубликаИжевскАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала