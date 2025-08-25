Операторы БПЛА подбили две натовские бронемашины в ДНР

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 25.08.2025
ЛУГАНСК, 25 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Южная" подбили две натовские бронемашины ВСУ под Константиновкой в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе контроля за ближним тылом противника операторами БПЛА "Южной" группировки войск в районе Константиновки обнаружены и поражены на ходу две боевые бронированные машины противника - бронетранспортер французского производства VAB и американский MaxxPro", - сказали в пресс-центре. Отмечается, что выявление путей сообщений противника и планомерное уничтожение вражеской техники является одной из ключевых задач операторов БПЛА "Южной" группировки войск.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Южная" подбили две натовские бронемашины ВСУ под Константиновкой в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"В ходе контроля за ближним тылом противника операторами БПЛА "Южной" группировки войск в районе Константиновки обнаружены и поражены на ходу две боевые бронированные машины противника - бронетранспортер французского производства VAB и американский MaxxPro", - сказали в пресс-центре.
Отмечается, что выявление путей сообщений противника и планомерное уничтожение вражеской техники является одной из ключевых задач операторов БПЛА "Южной" группировки войск.
