Операторы БПЛА подбили две натовские бронемашины в ДНР
Операторы БПЛА подбили две натовские бронемашины в ДНР
Операторы БПЛА группировки "Южная" подбили две натовские бронемашины ВСУ под Константиновкой в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T16:24:00+03:00
ЛУГАНСК, 25 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Южная" подбили две натовские бронемашины ВСУ под Константиновкой в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе контроля за ближним тылом противника операторами БПЛА "Южной" группировки войск в районе Константиновки обнаружены и поражены на ходу две боевые бронированные машины противника - бронетранспортер французского производства VAB и американский MaxxPro", - сказали в пресс-центре. Отмечается, что выявление путей сообщений противника и планомерное уничтожение вражеской техники является одной из ключевых задач операторов БПЛА "Южной" группировки войск.
