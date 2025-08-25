https://ria.ru/20250825/bpla-2037482761.html

Операторы БПЛА подбили две натовские бронемашины в ДНР

2025-08-25T16:24:00+03:00

ЛУГАНСК, 25 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Южная" подбили две натовские бронемашины ВСУ под Константиновкой в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе контроля за ближним тылом противника операторами БПЛА "Южной" группировки войск в районе Константиновки обнаружены и поражены на ходу две боевые бронированные машины противника - бронетранспортер французского производства VAB и американский MaxxPro", - сказали в пресс-центре. Отмечается, что выявление путей сообщений противника и планомерное уничтожение вражеской техники является одной из ключевых задач операторов БПЛА "Южной" группировки войск.

