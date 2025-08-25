https://ria.ru/20250825/bpla-2037357716.html

Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.08.2025

Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Расчеты БПЛА и артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожили пункт управления беспилотниками и радиооборудование ВСУ в окрестностях населенного... РИА Новости, 25.08.2025

ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА и артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожили пункт управления беспилотниками и радиооборудование ВСУ в окрестностях населенного пункта Плещеевка на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России. "В ДНР в окрестностях населенного пункта Плещеевка на константиновском направлении операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, с которого противником производились запуски и управление дронами. После доразведки по объекту ВСУ нанесен артиллерийский удар. Укрытия с расчетом БПЛА ВСУ вместе с оборудованием и личным составом уничтожены огнем расчетов 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" "Южной" группировки войск", - рассказали в ведомстве. В МО РФ добавили, что расчетом БПЛА была обнаружена антенна КВ6800 ВСУ. Цель была поражена с применением FPV-дрона.

