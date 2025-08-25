Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 25.08.2025
Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА и артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожили пункт управления беспилотниками и радиооборудование ВСУ в окрестностях населенного пункта Плещеевка на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России. "В ДНР в окрестностях населенного пункта Плещеевка на константиновском направлении операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, с которого противником производились запуски и управление дронами. После доразведки по объекту ВСУ нанесен артиллерийский удар. Укрытия с расчетом БПЛА ВСУ вместе с оборудованием и личным составом уничтожены огнем расчетов 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" "Южной" группировки войск", - рассказали в ведомстве. В МО РФ добавили, что расчетом БПЛА была обнаружена антенна КВ6800 ВСУ. Цель была поражена с применением FPV-дрона.
донецкая народная республика
россия
безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА и артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожили пункт управления беспилотниками и радиооборудование ВСУ в окрестностях населенного пункта Плещеевка на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России.
ДНР в окрестностях населенного пункта Плещеевка на константиновском направлении операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, с которого противником производились запуски и управление дронами. После доразведки по объекту ВСУ нанесен артиллерийский удар. Укрытия с расчетом БПЛА ВСУ вместе с оборудованием и личным составом уничтожены огнем расчетов 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" "Южной" группировки войск", - рассказали в ведомстве.
В МО РФ добавили, что расчетом БПЛА была обнаружена антенна КВ6800 ВСУ. Цель была поражена с применением FPV-дрона.
