Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА и артиллерии "Южной" группировки российских войск уничтожили пункт управления беспилотниками и радиооборудование ВСУ в окрестностях населенного пункта Плещеевка на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России. "В ДНР в окрестностях населенного пункта Плещеевка на константиновском направлении операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, с которого противником производились запуски и управление дронами. После доразведки по объекту ВСУ нанесен артиллерийский удар. Укрытия с расчетом БПЛА ВСУ вместе с оборудованием и личным составом уничтожены огнем расчетов 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" "Южной" группировки войск", - рассказали в ведомстве. В МО РФ добавили, что расчетом БПЛА была обнаружена антенна КВ6800 ВСУ. Цель была поражена с применением FPV-дрона.
