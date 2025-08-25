https://ria.ru/20250825/bpla--2037364278.html
ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской областью
ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской областью
Средства ПВО сбили два украинских БПЛА над территорией Курской области в период с 7.00 мск до 8.00 мск, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 25.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Средства ПВО сбили два украинских БПЛА над территорией Курской области в период с 7.00 мск до 8.00 мск, сообщило Минобороны РФ в понедельник. "Двадцать пятого августа текущего года в период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
курская область
Новости
ru-RU
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
