В Орловской области из-за падения обломков БПЛА поврежден частный дом
В Орловской области из-за падения обломков БПЛА поврежден частный дом
2025-08-25T09:02:00+03:00
происшествия
орловская область
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Фасад и окна частного дома повреждены из-за падения обломков БПЛА в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 21 украинский беспилотник. "Ночью над Орловской областью уничтожено три вражеских БПЛА. В результате падения обломков в одном частном доме поврежден фасад здания, выбиты окна. Пострадавших нет", - написал Клычков в Telegram-канале. Он отметил, что на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
орловская область
