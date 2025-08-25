Рейтинг@Mail.ru
09:02 25.08.2025
В Орловской области из-за падения обломков БПЛА поврежден частный дом
Фасад и окна частного дома повреждены из-за падения обломков БПЛА в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Фасад и окна частного дома повреждены из-за падения обломков БПЛА в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 21 украинский беспилотник. "Ночью над Орловской областью уничтожено три вражеских БПЛА. В результате падения обломков в одном частном доме поврежден фасад здания, выбиты окна. Пострадавших нет", - написал Клычков в Telegram-канале. Он отметил, что на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
происшествия, орловская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Обломки украинского беспилотника
пресс-служба губернатора Курской области
Обломки украинского беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Фасад и окна частного дома повреждены из-за падения обломков БПЛА в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 21 украинский беспилотник.
"Ночью над Орловской областью уничтожено три вражеских БПЛА. В результате падения обломков в одном частном доме поврежден фасад здания, выбиты окна. Пострадавших нет", - написал Клычков в Telegram-канале.
Он отметил, что на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Происшествия Орловская область Андрей Клычков Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
