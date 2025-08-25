https://ria.ru/20250825/bpl-2037366768.html

В Орловской области из-за падения обломков БПЛА поврежден частный дом

В Орловской области из-за падения обломков БПЛА поврежден частный дом - РИА Новости, 25.08.2025

В Орловской области из-за падения обломков БПЛА поврежден частный дом

Фасад и окна частного дома повреждены из-за падения обломков БПЛА в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T09:02:00+03:00

2025-08-25T09:02:00+03:00

2025-08-25T09:02:00+03:00

происшествия

орловская область

андрей клычков

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018421198_0:159:1280:879_1920x0_80_0_0_b7382b14f720a1d94e22d01cc6223cca.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Фасад и окна частного дома повреждены из-за падения обломков БПЛА в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 21 украинский беспилотник. "Ночью над Орловской областью уничтожено три вражеских БПЛА. В результате падения обломков в одном частном доме поврежден фасад здания, выбиты окна. Пострадавших нет", - написал Клычков в Telegram-канале. Он отметил, что на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968427516.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орловская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)