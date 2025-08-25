https://ria.ru/20250825/bosfor-2037539881.html

Водолазов привлекли к поиску пропавшего в Босфоре россиянина

Водолазов привлекли к поиску пропавшего в Босфоре россиянина - РИА Новости, 25.08.2025

Водолазов привлекли к поиску пропавшего в Босфоре россиянина

Водолазы подключились к поискам пропавшего в Босфоре пловца из РФ Николая Свечникова, во вторник будет задействован и вертолет, сообщила РИА Новости участвующая РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T19:36:00+03:00

2025-08-25T19:36:00+03:00

2025-08-25T19:56:00+03:00

босфор

стамбул

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443758_0:76:732:488_1920x0_80_0_0_cf5b4f635a5a87a3e06cc4712c475e32.jpg

СТАМБУЛ, 25 авг - РИА Новости. Водолазы подключились к поискам пропавшего в Босфоре пловца из РФ Николая Свечникова, во вторник будет задействован и вертолет, сообщила РИА Новости участвующая в поисках родственница Алена.Власти провинции Стамбул в понедельник объявили о начале расследования в связи с исчезновением Свечникова, участвовавшего в заплыве в Босфорском проливе, спасатели пока не обнаружили следов мужчины. Генеральное консульство РФ в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей российского пловца. Спасатели проводят поисково-спасательную операцию на всей протяженности Босфорского пролива (около 30 километров), передало ранее госагентство Anadolu"Завтра в поисках будет участвовать вертолет, сегодня уже подключились водолазы... Мы сейчас с супругой Николая Антониной на катере спасательной службы в Босфоре, с нами - четверо сотрудников, один смотрит вперед через бинокль, двое - в кабине, один проверяет сзади", - сказала агентству Алена.Супруга пловца прибыла в Стамбул в понедельник для участия в поисках Свечникова.Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски, сообщили ранее РИА Новости близкий друг пловца Николай и родственница Алена. По словам Николая, поиски пловца были начаты лишь после 16.00. По предварительным данным организаторов, 2665 пловцов из 2896 зарегистрированных преодолели в воскресенье дистанцию в 6,5 километроы между Азией и Европой по Босфорскому проливу в рамках межконтинентального заплыва. Среди участников было более 450 россиян, сообщили агентству организаторы.Заплыв стартовал в 10.00 и завершился в 14.00, затем с 15.30 до 18.00 (совпадает с мск) по Босфору прошли несколько военных кораблей в рамках фестиваля Teknofest. Организаторы не сообщали о каких-либо инцидентах. Заплыв прошел под дождем в первые полчаса, затем установилась солнечная погода с температурой в плюс 25 градусов и ветром.Участники Межконтинентального заплыва в Босфоре, во время которого пропал российский пловец, обязались взять на себя все риски, связанные с мероприятием, в том числе те, что потенциально могут привести к летальному исходу, следует из правил заплыва. Стоимость участия в заплыве - 550 евро.Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоялись уже в 37-й раз.

https://rsport.ria.ru/20250825/rossiyanin-2037500503.html

https://rsport.ria.ru/20250825/plavanie-2037406993.html

босфор

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

босфор, стамбул, россия