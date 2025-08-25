Рейтинг@Mail.ru
Трое журналистов погибли из-за обстрела больницы в секторе Газа
11:20 25.08.2025 (обновлено: 13:28 25.08.2025)
Трое журналистов погибли из-за обстрела больницы в секторе Газа
ДОХА, 25 авг - РИА Новости. Трое журналистов, в том числе оператор катарского телеканала Al Jazeera, погибли в результате израильского удара по приёмному покою медицинского комплекса Нассер в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщил представитель больницы телеканалу Al Jazeera."Четырнадцать погибших в результате израильского удара по приемному покою медицинского комплекса Нассер, включая трех журналистов, в числе которых - оператор телеканала Al Jazeera Мухаммед Салама и журналист Марьям Абу Дикка", - отметил представитель больницы.
Трое журналистов погибли из-за обстрела больницы в секторе Газа

© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. AlattarКамера одного из журналистов, пострадавших при израильском ударе по больнице Нассер на юге сектора Газа. 25 августа 2025
Камера одного из журналистов, пострадавших при израильском ударе по больнице Нассер на юге сектора Газа. 25 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. Alattar
Камера одного из журналистов, пострадавших при израильском ударе по больнице Нассер на юге сектора Газа. 25 августа 2025
ДОХА, 25 авг - РИА Новости. Трое журналистов, в том числе оператор катарского телеканала Al Jazeera, погибли в результате израильского удара по приёмному покою медицинского комплекса Нассер в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщил представитель больницы телеканалу Al Jazeera.
"Четырнадцать погибших в результате израильского удара по приемному покою медицинского комплекса Нассер, включая трех журналистов, в числе которых - оператор телеканала Al Jazeera Мухаммед Салама и журналист Марьям Абу Дикка", - отметил представитель больницы.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
