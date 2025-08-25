https://ria.ru/20250825/bolnitsa-2037397330.html
Трое журналистов погибли из-за обстрела больницы в секторе Газа
2025-08-25T11:20:00+03:00
2025-08-25T11:20:00+03:00
2025-08-25T13:28:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ДОХА, 25 авг - РИА Новости. Трое журналистов, в том числе оператор катарского телеканала Al Jazeera, погибли в результате израильского удара по приёмному покою медицинского комплекса Нассер в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщил представитель больницы телеканалу Al Jazeera."Четырнадцать погибших в результате израильского удара по приемному покою медицинского комплекса Нассер, включая трех журналистов, в числе которых - оператор телеканала Al Jazeera Мухаммед Салама и журналист Марьям Абу Дикка", - отметил представитель больницы.
израиль
Новости
ru-RU
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
