Трое журналистов погибли из-за обстрела больницы в секторе Газа

ДОХА, 25 авг - РИА Новости. Трое журналистов, в том числе оператор катарского телеканала Al Jazeera, погибли в результате израильского удара по приёмному покою медицинского комплекса Нассер в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщил представитель больницы телеканалу Al Jazeera."Четырнадцать погибших в результате израильского удара по приемному покою медицинского комплекса Нассер, включая трех журналистов, в числе которых - оператор телеканала Al Jazeera Мухаммед Салама и журналист Марьям Абу Дикка", - отметил представитель больницы.

