Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила 151 дрон ВСУ за сутки - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/bespilotniki-2037416874.html
Российская ПВО сбила 151 дрон ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила 151 дрон ВСУ за сутки - РИА Новости, 25.08.2025
Российская ПВО сбила 151 дрон ВСУ за сутки
Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ, склады боеприпасов, средства ПВО сбили... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T12:18:00+03:00
2025-08-25T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ, склады боеприпасов, средства ПВО сбили 151 дрон, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 79 473 беспилотных летательных аппарата, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 776 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 902 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 372 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила 151 дрон ВСУ за сутки

ВС РФ поразили места сборки и запуска БПЛА ВСУ и сбили 151 дрон за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ, склады боеприпасов, средства ПВО сбили 151 дрон, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 79 473 беспилотных летательных аппарата, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 776 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 902 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 372 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала