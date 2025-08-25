https://ria.ru/20250825/bespilotniki-2037416874.html
Российская ПВО сбила 151 дрон ВСУ за сутки
Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ, склады боеприпасов, средства ПВО сбили... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ, склады боеприпасов, средства ПВО сбили 151 дрон, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 79 473 беспилотных летательных аппарата, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 776 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 902 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 372 единицы специальной военной автомобильной техники.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
ВС РФ поразили места сборки и запуска БПЛА ВСУ и сбили 151 дрон за сутки
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ, склады боеприпасов, средства ПВО сбили 151 дрон, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США
и 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 79 473 беспилотных летательных аппарата, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 776 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 902 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 372 единицы специальной военной автомобильной техники.