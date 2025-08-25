https://ria.ru/20250825/bespilotniki-2037416874.html

Российская ПВО сбила 151 дрон ВСУ за сутки

Российская ПВО сбила 151 дрон ВСУ за сутки

2025-08-25T12:18:00+03:00

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ, склады боеприпасов, средства ПВО сбили 151 дрон, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 79 473 беспилотных летательных аппарата, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 776 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 902 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 372 единицы специальной военной автомобильной техники.

