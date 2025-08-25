https://ria.ru/20250825/bespilotniki-2037358371.html

ПВО за ночь сбила 21 БПЛА ВСУ

ПВО за ночь сбила 21 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.08.2025

ПВО за ночь сбила 21 БПЛА ВСУ

ПВО за ночь сбила 21 украинский БПЛА, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T07:17:00+03:00

2025-08-25T07:17:00+03:00

2025-08-25T07:29:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

смоленская область

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 21 украинский БПЛА, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 24 августа текущего года до 7.00 мск 25 августа текущего года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

смоленская область

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, брянская область, смоленская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)