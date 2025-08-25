https://ria.ru/20250825/bespilotniki-2037358371.html
ПВО за ночь сбила 21 БПЛА ВСУ
2025-08-25T07:17:00+03:00
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 21 украинский БПЛА, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 24 августа текущего года до 7.00 мск 25 августа текущего года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
