Над Смоленской областью сбили семь БПЛА ВСУ
Над Смоленской областью сбили семь БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.08.2025
Над Смоленской областью сбили семь БПЛА ВСУ
Над Смоленской областью подавлены и сбиты семь беспилотников, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T06:03:00+03:00
2025-08-25T06:03:00+03:00
2025-08-25T06:12:00+03:00
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Над Смоленской областью подавлены и сбиты семь беспилотников, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин."Уважаемые смоляне, наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Средствами РЭБ И ПВО Министерства обороны России подавлены и сбиты семь беспилотников противника", - написал он в Telegram-канале.Губернатор подчеркнул, что, по предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет."На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы", - добавил Анохин.
