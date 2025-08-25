Рейтинг@Mail.ru
Над Смоленской областью сбили семь БПЛА ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 25.08.2025 (обновлено: 06:12 25.08.2025)
Над Смоленской областью сбили семь БПЛА ВСУ
Над Смоленской областью сбили семь БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.08.2025
Над Смоленской областью сбили семь БПЛА ВСУ
Над Смоленской областью подавлены и сбиты семь беспилотников, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 25.08.2025
специальная военная операция на украине
смоленская область
вооруженные силы украины
безопасность
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Над Смоленской областью подавлены и сбиты семь беспилотников, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин."Уважаемые смоляне, наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Средствами РЭБ И ПВО Министерства обороны России подавлены и сбиты семь беспилотников противника", - написал он в Telegram-канале.Губернатор подчеркнул, что, по предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет."На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы", - добавил Анохин.
смоленская область
смоленская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Смоленской областью сбили семь БПЛА ВСУ

Над территорией Смоленской области сбили семь украинских беспилотников

Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Над Смоленской областью подавлены и сбиты семь беспилотников, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне, наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Средствами РЭБ И ПВО Министерства обороны России подавлены и сбиты семь беспилотников противника", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что, по предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.
"На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы", - добавил Анохин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
