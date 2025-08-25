https://ria.ru/20250825/bespilotniki-2037355113.html

Над Смоленской областью сбили семь БПЛА ВСУ

Над Смоленской областью сбили семь БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.08.2025

Над Смоленской областью сбили семь БПЛА ВСУ

Над Смоленской областью подавлены и сбиты семь беспилотников, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T06:03:00+03:00

2025-08-25T06:03:00+03:00

2025-08-25T06:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Над Смоленской областью подавлены и сбиты семь беспилотников, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин."Уважаемые смоляне, наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Средствами РЭБ И ПВО Министерства обороны России подавлены и сбиты семь беспилотников противника", - написал он в Telegram-канале.Губернатор подчеркнул, что, по предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет."На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы", - добавил Анохин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, вооруженные силы украины, безопасность