ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
2025-08-25T05:29:00+03:00
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ПВО ликвидировала два дрона, направлявшихся на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал градоначальник в Telegram-канале.
