https://ria.ru/20250825/bespilotniki-2037351972.html
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
В Пензенской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 25.08.2025
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T04:30:00+03:00
2025-08-25T04:30:00+03:00
2025-08-25T04:31:00+03:00
пензенская область
олег мельниченко
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537198_0:0:970:547_1920x0_80_0_0_84e77feda6ba22f46f10689c0a18ab62.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он в Telegram-канале. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор.
https://ria.ru/20250825/bespilotniki-2037348331.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537198_41:0:904:647_1920x0_80_0_0_bfbcc795196e422c1cda7be50e00df56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, олег мельниченко, происшествия
Пензенская область, Олег Мельниченко, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
На территории Пензенской области объявили режим беспилотной опасности