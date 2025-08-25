https://ria.ru/20250825/bespilotniki-2037351972.html

В Пензенской области объявили беспилотную опасность

В Пензенской области объявили беспилотную опасность

В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он в Telegram-канале. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор.

