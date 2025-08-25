Рейтинг@Mail.ru
ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на бензин
21:53 25.08.2025 (обновлено: 23:39 25.08.2025)
ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба проведет расследование из-за завышенных цен на топливо на АЗС, сообщило правительство. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проведет расследование из-за завышенных цен на топливо на АЗС, сообщило правительство."ФАС возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах", — говорится в сообщении.В понедельник вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На нем обсуждались обстановка в период повышенного летнего спроса и другие связанные с этим вопросы. По итогам заседания Новак поручил Минэнерго следить за рынком для обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице, а Минэкономразвития — проанализировать параметры, влияющие на их формирование.В начале месяца антимонопольное ведомство сообщало, что анализирует цены на бензин на примерно 12 тысячах автозаправок по всей России. В частности, на предмет нарушений проверяли АЗС в Приморье и новых регионах.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проведет расследование из-за завышенных цен на топливо на АЗС, сообщило правительство.
"ФАС возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах", — говорится в сообщении.
В понедельник вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На нем обсуждались обстановка в период повышенного летнего спроса и другие связанные с этим вопросы. По итогам заседания Новак поручил Минэнерго следить за рынком для обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице, а Минэкономразвития — проанализировать параметры, влияющие на их формирование.
В начале месяца антимонопольное ведомство сообщало, что анализирует цены на бензин на примерно 12 тысячах автозаправок по всей России. В частности, на предмет нарушений проверяли АЗС в Приморье и новых регионах.
