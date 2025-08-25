https://ria.ru/20250825/benzin-2037554966.html

ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на бензин

ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на бензин - РИА Новости, 25.08.2025

ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба проведет расследование из-за завышенных цен на топливо на АЗС, сообщило правительство. РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проведет расследование из-за завышенных цен на топливо на АЗС, сообщило правительство."ФАС возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах", — говорится в сообщении.В понедельник вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На нем обсуждались обстановка в период повышенного летнего спроса и другие связанные с этим вопросы. По итогам заседания Новак поручил Минэнерго следить за рынком для обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице, а Минэкономразвития — проанализировать параметры, влияющие на их формирование.В начале месяца антимонопольное ведомство сообщало, что анализирует цены на бензин на примерно 12 тысячах автозаправок по всей России. В частности, на предмет нарушений проверяли АЗС в Приморье и новых регионах.

россия

2025

Новости

