25.08.2025
16:48 25.08.2025
Белоруссия предложила России синхронизировать усилия в сфере туризма
Белоруссия предложила России синхронизировать усилия в сфере туризма - РИА Новости, 25.08.2025
Белоруссия предложила России синхронизировать усилия в сфере туризма
Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на встрече с вице-премьером российского правительства Дмитрием Чернышенко предложил синхронизировать усилия по... РИА Новости, 25.08.2025
россия
белоруссия
дмитрий чернышенко
александр турчинов
туризм
МИНСК, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на встрече с вице-премьером российского правительства Дмитрием Чернышенко предложил синхронизировать усилия по развитию туристической отрасли. Открывая встречу, Турчин попросил передать слова благодарности председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину за совместную работу. "Я хотел бы, чтобы вы передали Михаилу Владимировичу слова благодарности от меня, потому что в последнее время у нас по многим вопросам очень интенсивно ведется работа с коллегами из правительства России. Поэтому я хотел передать слова благодарности Михаилу Владимировичу", - сказал Турчин. По его словам, основная тема встречи – это развитие туризма. "Мы в правительстве на следующую пятилетку ставим туризм одним из приоритетов развития нашей страны. Учитывая, что очень большое количество туристов из наших стран ежегодно посещает и Беларусь, и Россию, нужно синхронизировать наши усилия, обменяться опытом по продуктам поддержки туризма, программам развития туризма", - сказал белорусский премьер. Со своей стороны Чернышенко отметил стабильный рост взаимного туристического потока между Россией и Белоруссией. "Официальная статистика говорит, что в прошлом году порядка 670 тысяч взаимных поездок было. Мы понимаем, что цифра явно должна быть больше, и для этого мы будем прилагать все усилия", - сказал российский вице-премьер. По его словам, за первый квартал 2025 года, согласно официальным данным Росстата, было более 135 тысяч туристов. "Это организованные туристы, рост уже 6%. Это хороший знак", - сказал Чернышенко. Он отметил, что в России туристический поток растет стабильно, с 2021 года он увеличивается примерно на 10% в год, и президент России поставил очень амбициозные задачи - удвоение туристического потока. "И, конечно, правительство наших стран должно приложить сейчас все усилия для того, чтобы реализовать огромный туристический потенциал Союзного государства", - сказал Чернышенко. Он отметил важность Союзного государства России и Белоруссии. "Для нас Союзное государство это не просто слова, а это эффективно работающий механизм, инструмент, которому уже более четверти века, который строится на основе суверенного равенства и учета общих интересов, и, конечно, мы им продолжим заниматься", - заявил вице-премьер. Чернышенко в правительство РФ курирует государственную программу "Развитие туризма" и национальный проект "Туризм и гостеприимство", целью которого является повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 августа провел совещание с правительством по теме развития туризма. Для развития туризма предполагается передача функций регулятора в туристической сфере от министерства спорта Национальному агентству по туризму, а оно в свою очередь будет подчиняться напрямую правительству.
Белоруссия предложила России синхронизировать усилия в сфере туризма

Турчин предложил Чернышенко синхронизировать усилия стран по развитию туризма

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МИНСК, 25 авг - РИА Новости.
Открывая встречу, Турчин попросил передать слова благодарности председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину за совместную работу. "Я хотел бы, чтобы вы передали Михаилу Владимировичу слова благодарности от меня, потому что в последнее время у нас по многим вопросам очень интенсивно ведется работа с коллегами из правительства России. Поэтому я хотел передать слова благодарности Михаилу Владимировичу", - сказал Турчин.
По его словам, основная тема встречи – это развитие туризма. "Мы в правительстве на следующую пятилетку ставим туризм одним из приоритетов развития нашей страны. Учитывая, что очень большое количество туристов из наших стран ежегодно посещает и Беларусь, и Россию, нужно синхронизировать наши усилия, обменяться опытом по продуктам поддержки туризма, программам развития туризма", - сказал белорусский премьер.
Со своей стороны Чернышенко отметил стабильный рост взаимного туристического потока между Россией и Белоруссией.
"Официальная статистика говорит, что в прошлом году порядка 670 тысяч взаимных поездок было. Мы понимаем, что цифра явно должна быть больше, и для этого мы будем прилагать все усилия", - сказал российский вице-премьер.
По его словам, за первый квартал 2025 года, согласно официальным данным Росстата, было более 135 тысяч туристов. "Это организованные туристы, рост уже 6%. Это хороший знак", - сказал Чернышенко. Он отметил, что в России туристический поток растет стабильно, с 2021 года он увеличивается примерно на 10% в год, и президент России поставил очень амбициозные задачи - удвоение туристического потока.
"И, конечно, правительство наших стран должно приложить сейчас все усилия для того, чтобы реализовать огромный туристический потенциал Союзного государства", - сказал Чернышенко.
Он отметил важность Союзного государства России и Белоруссии. "Для нас Союзное государство это не просто слова, а это эффективно работающий механизм, инструмент, которому уже более четверти века, который строится на основе суверенного равенства и учета общих интересов, и, конечно, мы им продолжим заниматься", - заявил вице-премьер.
Чернышенко в правительство РФ курирует государственную программу "Развитие туризма" и национальный проект "Туризм и гостеприимство", целью которого является повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 августа провел совещание с правительством по теме развития туризма. Для развития туризма предполагается передача функций регулятора в туристической сфере от министерства спорта Национальному агентству по туризму, а оно в свою очередь будет подчиняться напрямую правительству.
