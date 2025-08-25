https://ria.ru/20250825/bazarov-2037379965.html
Хинштейн не стал давать оценок после задержания врио замгубернатора
Хинштейн не стал давать оценок после задержания врио замгубернатора - РИА Новости, 25.08.2025
Хинштейн не стал давать оценок после задержания врио замгубернатора
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн не стал давать никаких оценок в связи с задержанием врио замгубернатора региона Владимира Базарова,... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T10:05:00+03:00
2025-08-25T10:05:00+03:00
2025-08-25T10:05:00+03:00
курская область
белгородская область
александр хинштейн
происшествия
владимир базаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100903_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_f7834c79fc20aa7d60b2aba3f156820b.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн не стал давать никаких оценок в связи с задержанием врио замгубернатора региона Владимира Базарова, подчеркнув, что правительство окажет всю необходимую помощь следствию. В понедельник утром Хинштейн сообщил о задержании врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. По его данным, следственные действия связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн. "Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всём разберётся. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию. Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией!", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250814/stroiteli-2035252298.html
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100903_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_69d0a37ce72649326217348a7338bb50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, белгородская область, александр хинштейн, происшествия, владимир базаров
Курская область, Белгородская область, Александр Хинштейн, Происшествия, Владимир Базаров
Хинштейн не стал давать оценок после задержания врио замгубернатора
Хинштейн пообещал оказать помощь следствию в деле врио замгубернатора Базарова