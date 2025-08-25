Хинштейн не стал давать оценок после задержания врио замгубернатора

Рейтинг@Mail.ru
10:05 25.08.2025
курская область
белгородская область
александр хинштейн
происшествия
владимир базаров
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн не стал давать никаких оценок в связи с задержанием врио замгубернатора региона Владимира Базарова, подчеркнув, что правительство окажет всю необходимую помощь следствию. В понедельник утром Хинштейн сообщил о задержании врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. По его данным, следственные действия связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн. "Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всём разберётся. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию. Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией!", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
курская область
белгородская область
курская область, белгородская область, александр хинштейн, происшествия, владимир базаров
Курская область, Белгородская область, Александр Хинштейн, Происшествия, Владимир Базаров
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн не стал давать никаких оценок в связи с задержанием врио замгубернатора региона Владимира Базарова, подчеркнув, что правительство окажет всю необходимую помощь следствию.
В понедельник утром Хинштейн сообщил о задержании врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. По его данным, следственные действия связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн.
"Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всём разберётся. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию. Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией!", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Строители белгородских оборонительных объектов вернули в бюджет 160 млн руб
14 августа, 14:03
 
Курская областьБелгородская областьАлександр ХинштейнПроисшествияВладимир Базаров
 
 
