Хинштейн не стал давать оценок после задержания врио замгубернатора

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн не стал давать никаких оценок в связи с задержанием врио замгубернатора региона Владимира Базарова, подчеркнув, что правительство окажет всю необходимую помощь следствию. В понедельник утром Хинштейн сообщил о задержании врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. По его данным, следственные действия связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн. "Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всём разберётся. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию. Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией!", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

