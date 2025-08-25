https://ria.ru/20250825/bazarov-2037378218.html

Хинштейн прокомментировал задержание врио замгубернатора Базарова

КУРСК, 25 авг - РИА Новости. Дело задержанного врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, предварительно, касается строительства оборонительных сооружений, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня рано утром задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

