Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн прокомментировал задержание врио замгубернатора Базарова - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 25.08.2025 (обновлено: 09:57 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/bazarov-2037378218.html
Хинштейн прокомментировал задержание врио замгубернатора Базарова
Хинштейн прокомментировал задержание врио замгубернатора Базарова - РИА Новости, 25.08.2025
Хинштейн прокомментировал задержание врио замгубернатора Базарова
Дело задержанного врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, предварительно, касается строительства оборонительных сооружений, сообщил... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T09:55:00+03:00
2025-08-25T09:57:00+03:00
происшествия
курская область
белгородская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037370800_0:1:855:482_1920x0_80_0_0_a0ab31763ac00ed506798b66cad4f503.jpg
КУРСК, 25 авг - РИА Новости. Дело задержанного врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, предварительно, касается строительства оборонительных сооружений, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня рано утром задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250814/stroiteli-2035252298.html
курская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037370800_48:0:807:569_1920x0_80_0_0_e50627e545354b5d144e9a32d2dfb7cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, белгородская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Белгородская область, Александр Хинштейн
Хинштейн прокомментировал задержание врио замгубернатора Базарова

Хинштейн связал задержание врио замгубернатора Базарова с делом о фортификациях

© Фото : Владимир Базаров/ВКонтактеВладимир Базаров
Владимир Базаров - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : Владимир Базаров/ВКонтакте
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 25 авг - РИА Новости. Дело задержанного врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, предварительно, касается строительства оборонительных сооружений, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня рано утром задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Строители белгородских оборонительных объектов вернули в бюджет 160 млн руб
14 августа, 14:03
 
ПроисшествияКурская областьБелгородская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала