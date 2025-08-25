https://ria.ru/20250825/bazarov-2037367510.html
Задержан врио замглавы Курской области
Задержан врио замглавы Курской области - РИА Новости, 25.08.2025
Задержан врио замглавы Курской области
Силовики задержали врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T09:08:00+03:00
2025-08-25T09:08:00+03:00
2025-08-25T09:30:00+03:00
курская область
александр хинштейн
белгородская область
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037368907_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_1ef4a23e96363679b2dd12e09226b0df.jpg
КУРСК, 25 авг — РИА Новости. Силовики задержали врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."У нас задержан временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия", — сказал он на заседании правительства региона.Хинштейн уточнил, что речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы.Базаров — бывший вице-губернатор Белгородской области по линии строительства. Он занимал этот пост с 2020-го. В феврале этого года назначен врио замглавы Курской области.
https://ria.ru/20250823/sud-2037115668.html
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037368907_151:0:1218:800_1920x0_80_0_0_98160997183b3d4e07e217929c83951a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, белгородская область, общество, происшествия
Курская область, Александр Хинштейн, Белгородская область, Общество, Происшествия
Задержан врио замглавы Курской области
Задержан врио замглавы Курской области Базаров, идут следственные действия