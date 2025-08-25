https://ria.ru/20250825/bazarov-2037367510.html

Задержан врио замглавы Курской области

Задержан врио замглавы Курской области - РИА Новости, 25.08.2025

Задержан врио замглавы Курской области

Силовики задержали врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T09:08:00+03:00

2025-08-25T09:08:00+03:00

2025-08-25T09:30:00+03:00

курская область

александр хинштейн

белгородская область

общество

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037368907_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_1ef4a23e96363679b2dd12e09226b0df.jpg

КУРСК, 25 авг — РИА Новости. Силовики задержали врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."У нас задержан временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия", — сказал он на заседании правительства региона.Хинштейн уточнил, что речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы.Базаров — бывший вице-губернатор Белгородской области по линии строительства. Он занимал этот пост с 2020-го. В феврале этого года назначен врио замглавы Курской области.

https://ria.ru/20250823/sud-2037115668.html

курская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, александр хинштейн, белгородская область, общество, происшествия