Задержан врио замглавы Курской области
09:08 25.08.2025 (обновлено: 09:30 25.08.2025)
Задержан врио замглавы Курской области
Задержан врио замглавы Курской области
Силовики задержали врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T09:08:00+03:00
2025-08-25T09:30:00+03:00
курская область
александр хинштейн
белгородская область
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037368907_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_1ef4a23e96363679b2dd12e09226b0df.jpg
КУРСК, 25 авг — РИА Новости. Силовики задержали врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."У нас задержан временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия", — сказал он на заседании правительства региона.Хинштейн уточнил, что речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы.Базаров — бывший вице-губернатор Белгородской области по линии строительства. Он занимал этот пост с 2020-го. В феврале этого года назначен врио замглавы Курской области.
курская область
белгородская область
Владимир Базаров
Владимир Базаров - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : Владимир Базаров/ВКонтакте
Владимир Базаров. Архивное фото
КУРСК, 25 авг — РИА Новости. Силовики задержали врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"У нас задержан временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия", — сказал он на заседании правительства региона.
Хинштейн уточнил, что речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы.
Базаров — бывший вице-губернатор Белгородской области по линии строительства. Он занимал этот пост с 2020-го. В феврале этого года назначен врио замглавы Курской области.
Курская область, Александр Хинштейн, Белгородская область
 
 
Заголовок открываемого материала