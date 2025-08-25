Рейтинг@Mail.ru
Дилеры Lada запустили кампанию для решения проблемы блокировки руля Vesta
12:31 25.08.2025
Дилеры Lada запустили кампанию для решения проблемы блокировки руля Vesta
Дилеры Lada запустили кампанию для решения проблемы блокировки руля Vesta
технологии
автоваз
lada vesta
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальные дилеры Lada проводят бесплатную сервисную кампанию по устранению проблемы с блокировкой руля при перезапуске двигателя Lada Vesta второго поколения путем обновления прошивки, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа". Ранее в ряде СМИ появились сообщения о якобы обязательном отзыве автомобилей Lada Vesta в связи с блокировкой руля, которая происходит после перезапуска двигателя. "В настоящее время в официальной дилерской сети Lada действует бесплатная сервисная кампания, направленная на повышение потребительских свойств Vesta второго поколения. Согласно ей, при очередном плановом или внеплановом заезде на сервис выполняется проверка версии прошивки одного из электронных блоков и, при необходимости, ее обновление", - говорится в сообщении. Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля Lada Vesta, между остановкой работы двигателя и ее возобновлением должно пройти не менее пяти секунд. В противном случае может произойти блокировка рулевой колонки. "Обновленная версия ПО полностью убирает 5-секундный интервал и позволяет запустить двигатель сразу после остановки", - пояснили в компании. Как пояснили в "АвтоВАЗе", отличие "отзывной" и "сервисной" кампаний заключается в том, что первая предполагает обязательный ремонт или другие действия, направленные на устранение выявленных недостатков, в том числе потенциальных, а вторая - это рекомендательные действия, которые выполняются при очередном регулярном заезде автомобиля на сервис для улучшения потребительских характеристик.
технологии, автоваз, lada vesta
Технологии, АвтоВАЗ, Lada Vesta
© Фото : ОАО "АвтоВАЗ"Автомобиль Lada Vesta
© Фото : ОАО "АвтоВАЗ"
Автомобиль Lada Vesta. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальные дилеры Lada проводят бесплатную сервисную кампанию по устранению проблемы с блокировкой руля при перезапуске двигателя Lada Vesta второго поколения путем обновления прошивки, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о якобы обязательном отзыве автомобилей Lada Vesta в связи с блокировкой руля, которая происходит после перезапуска двигателя.
"В настоящее время в официальной дилерской сети Lada действует бесплатная сервисная кампания, направленная на повышение потребительских свойств Vesta второго поколения. Согласно ей, при очередном плановом или внеплановом заезде на сервис выполняется проверка версии прошивки одного из электронных блоков и, при необходимости, ее обновление", - говорится в сообщении.
Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля Lada Vesta, между остановкой работы двигателя и ее возобновлением должно пройти не менее пяти секунд. В противном случае может произойти блокировка рулевой колонки.
"Обновленная версия ПО полностью убирает 5-секундный интервал и позволяет запустить двигатель сразу после остановки", - пояснили в компании.
Как пояснили в "АвтоВАЗе", отличие "отзывной" и "сервисной" кампаний заключается в том, что первая предполагает обязательный ремонт или другие действия, направленные на устранение выявленных недостатков, в том числе потенциальных, а вторая - это рекомендательные действия, которые выполняются при очередном регулярном заезде автомобиля на сервис для улучшения потребительских характеристик.
Технологии АвтоВАЗ Lada Vesta
 
 
