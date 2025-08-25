https://ria.ru/20250825/artist-2037553138.html
Юрия Антонова увезли на скорой перед концертом, пишут СМИ
Юрия Антонова увезли на скорой перед концертом, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2025
Юрия Антонова увезли на скорой перед концертом, пишут СМИ
Известный российский певец и композитор Юрий Антонов был госпитализирован перед концертом в Казани, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T21:35:00+03:00
2025-08-25T21:35:00+03:00
2025-08-25T22:18:00+03:00
казань
юрий антонов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000040108_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_abed7303a4e9c4d2f81e70abd74b1998.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Известный российский певец и композитор Юрий Антонов был госпитализирован перед концертом в Казани, пишет Telegram-канал Mash.По данным источника, инцидент произошел перед выступлением Антонова на "Новой волне" в Казани. Артисту стало плохо за кулисами, выступление отменилось.По данным Mash, 80-летнего певца беспокоит давление. В 2020 году артист перенес операцию на коленном суставе, после чего долго восстанавливался.Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. В 1963 году он окончил Молодечненское музыкальное училище. Антонов выпустил около 30 пластинок и компакт-дисков общим тиражом более 48 миллионов экземпляров. Среди наиболее популярных - "Крыша дома твоего", "Поверь в мечту", "Долгожданный самолет", "От печали до радости", "Лунная дорожка" и многие другие.
https://ria.ru/20250804/fns-2033175647.html
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000040108_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3880a9b076586e2a5f48beec0b33ca55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, юрий антонов, россия
Казань, Юрий Антонов, Россия
Юрия Антонова увезли на скорой перед концертом, пишут СМИ
Mash: Юрия Антонова увезли на скорой перед выступлением в Казани