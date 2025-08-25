https://ria.ru/20250825/artist-2037553138.html

Юрия Антонова увезли на скорой перед концертом, пишут СМИ

Юрия Антонова увезли на скорой перед концертом, пишут СМИ

Известный российский певец и композитор Юрий Антонов был госпитализирован перед концертом в Казани, пишет Telegram-канал Mash.

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Известный российский певец и композитор Юрий Антонов был госпитализирован перед концертом в Казани, пишет Telegram-канал Mash.По данным источника, инцидент произошел перед выступлением Антонова на "Новой волне" в Казани. Артисту стало плохо за кулисами, выступление отменилось.По данным Mash, 80-летнего певца беспокоит давление. В 2020 году артист перенес операцию на коленном суставе, после чего долго восстанавливался.Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. В 1963 году он окончил Молодечненское музыкальное училище. Антонов выпустил около 30 пластинок и компакт-дисков общим тиражом более 48 миллионов экземпляров. Среди наиболее популярных - "Крыша дома твоего", "Поверь в мечту", "Долгожданный самолет", "От печали до радости", "Лунная дорожка" и многие другие.

