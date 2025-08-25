https://ria.ru/20250825/arest-2037343585.html
На карибском карнавале в Лондоне арестовали 140 человек
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Британская полиция арестовала 140 человек в ходе карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, следует из заявления на ее сайте. "Полицейская операция в течение первого полного дня карнавала в Ноттинг-Хилле перешла в фазу разгона… В рамках этой полицейской операции было задержано 140 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что 105 арестов были произведены на самом карнавале, еще 35 - на подходах к нему. В том числе 15 человек были арестованы за нападения на полицию, 21 - за хранение оружия, более 30 - за хранение наркотиков. Один полицейский получил ранения. Ранее британская полиция уже сообщала о задержании 100 человек в преддверии карнавала. В августе 2024 года издание Telegraph сообщило, что два человека - гражданка Великобритании и гражданин Швеции - скончались от ножевых ранений после нападения на них во время карибского карнавала, проходившего в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Также в ходе торжеств пострадали еще шесть человек. Общее число задержанных на гуляниях, по данным лондонской полиции, достигло 349, из них 72 были задержаны за хранение холодного оружия. Ежегодный карибский карнавал проводится в последний понедельник августа и предшествующее ему воскресенье в лондонском районе Ноттинг-Хилл с 1966 года. Изначально карнавал был призван объединить многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами, однако за ним тянется шлейф печальной славы - криминогенная обстановка, употребление наркотиков, горы мусора, а также повышенный уровень шума, тревожащий местных жителей.
