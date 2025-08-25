https://ria.ru/20250825/angarsk-2037461369.html

В Ангарске суд приговорил мужчину к обязательным работам за убийство собаки

В Ангарске суд приговорил мужчину к обязательным работам за убийство собаки - РИА Новости, 25.08.2025

В Ангарске суд приговорил мужчину к обязательным работам за убийство собаки

Суд в Ангарске приговорил мужчину, который убил собаку, выбросив ее в окно, к 240 часам обязательных работ, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T15:03:00+03:00

2025-08-25T15:03:00+03:00

2025-08-25T15:03:00+03:00

происшествия

ангарск

иркутская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

ИРКУТСК, 25 авг - РИА Новости. Суд в Ангарске приговорил мужчину, который убил собаку, выбросив ее в окно, к 240 часам обязательных работ, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В августе 2024 года житель Ангарска сбросил собаку с четвертого этажа. Тело животного обнаружили прохожие и сообщили о происшествии в дежурную часть. Было заведено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным. Полицейские оперативно установили предполагаемого виновника. Им оказался ранее судимый местный житель, который расправился с питомцем, потому что ему не нравилось поведение животного. "Суд, рассмотрев собранные дознавателем доказательства, признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ. С учетом мнения прокурора 27-летнему мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов", - говорится в сообщении. Суд установил, что подсудимый приобрел беспородную собаку в 2021 году и дал ей кличку Бэсси.

https://ria.ru/20250824/sobaki-2037234702.html

ангарск

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ангарск, иркутская область, россия