В Ангарске суд приговорил мужчину к обязательным работам за убийство собаки - РИА Новости, 25.08.2025
15:03 25.08.2025
В Ангарске суд приговорил мужчину к обязательным работам за убийство собаки
Суд в Ангарске приговорил мужчину, который убил собаку, выбросив ее в окно, к 240 часам обязательных работ, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 25.08.2025
происшествия
ангарск
иркутская область
россия
ИРКУТСК, 25 авг - РИА Новости. Суд в Ангарске приговорил мужчину, который убил собаку, выбросив ее в окно, к 240 часам обязательных работ, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В августе 2024 года житель Ангарска сбросил собаку с четвертого этажа. Тело животного обнаружили прохожие и сообщили о происшествии в дежурную часть. Было заведено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным. Полицейские оперативно установили предполагаемого виновника. Им оказался ранее судимый местный житель, который расправился с питомцем, потому что ему не нравилось поведение животного. "Суд, рассмотрев собранные дознавателем доказательства, признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ. С учетом мнения прокурора 27-летнему мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов", - говорится в сообщении. Суд установил, что подсудимый приобрел беспородную собаку в 2021 году и дал ей кличку Бэсси.
ангарск
иркутская область
россия
происшествия, ангарск, иркутская область, россия
Происшествия, Ангарск, Иркутская область, Россия
ИРКУТСК, 25 авг - РИА Новости. Суд в Ангарске приговорил мужчину, который убил собаку, выбросив ее в окно, к 240 часам обязательных работ, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В августе 2024 года житель Ангарска сбросил собаку с четвертого этажа. Тело животного обнаружили прохожие и сообщили о происшествии в дежурную часть. Было заведено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным. Полицейские оперативно установили предполагаемого виновника. Им оказался ранее судимый местный житель, который расправился с питомцем, потому что ему не нравилось поведение животного.
"Суд, рассмотрев собранные дознавателем доказательства, признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ. С учетом мнения прокурора 27-летнему мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов", - говорится в сообщении.
Суд установил, что подсудимый приобрел беспородную собаку в 2021 году и дал ей кличку Бэсси.
ПроисшествияАнгарскИркутская областьРоссия
 
 
