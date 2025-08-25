https://ria.ru/20250825/amnistiya-1776601899.html

Как оформить участок по дачной амнистии: советы экспертов

Дачная амнистия 2025: что это такое, как оформить участок по новому закону

Как оформить участок по дачной амнистии: советы экспертов

Что такое дачная амнистия и как оформить землю в 2025 году, до какого периода продлен упрощенный порядок регистрации земельного участка или постройки, кто по... РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Что такое дачная амнистия и как оформить землю в 2025 году, до какого периода продлен упрощенный порядок регистрации земельного участка или постройки, кто по закону может им воспользоваться, какие документы и куда подавать — в материале РИА Новости.Дачная амнистия"С 1 сентября 2006 года вступил в силу федеральный закон от 30.06.2006 №93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества”, получивший название “дачная амнистия”", — поясняет правовой консультант Марьяна Давидюк.Понятие и сутьДачная амнистия — это возможность владельца земли зарегистрировать имущество в упрощенном порядке. "Если во владении имеется земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, сад, огород, земля для индивидуального жилищного или гаражного строительства, а также здание капитального строительства, расположенное на таких землях, то гражданин вправе зарегистрировать право собственности на эти объекты недвижимости, обратившись в администрацию по месту жительства", — говорит эксперт.Срок применения упрощенных правил оформления прав граждан ранее (до марта 2018 года) ограничивался только в отношении государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый или созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.Согласно новым правилам, ограничения применяются и к объекту на земельном участке, расположенном в черте поселения и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке). Оформить не поставленный ранее на кадастровый учет дом на земельном участке для ИЖС, ЛПХ, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности без уведомления о строительстве можно до 01.03.2031.Закон о дачной амнистииОсновное нормативно-правовое регулирование дачной амнистии осуществляется в рамках Градостроительного кодекса РФ и закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".Какие объекты можно зарегистрироватьОбъекты, на которые распространяется дачная амнистия, перечислила Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ:К хозяйственным постройкам, для строительства которых не требуется получать разрешение на строительство, относятся бани, сараи, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки, в том числе временные.Сроки проведения амнистииПо словам экспертов, сроки действия амнистии сейчас ограничиваются 2031 годом. Марьяна Давидюк отмечает, Госдума приняла законопроект, позволяющий продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года. Он вступил в силу с 1 сентября 2022 года.Как оформитьОформить не поставленный ранее на кадастровый учет дом на земельном участке для ИЖС, ЛПХ или садоводства без уведомления о строительстве можно до 1 марта 2031 года, представив определённые документы.Владислав Ким, юрист в области защиты бизнеса и граждан, поясняет, что предусмотрен различный порядок подачи документов для кадастрового учета и регистрации прав:На земельный участокДля упрощенного оформления необходимо представить заявление на государственную регистрацию прав в Росреестр и любой документ, который подтверждает право на него (к примеру, акт органа власти о предоставлении земельного участка).В случае если таких документов нет, то можно представить выписку из похозяйственной книги, выдаваемую органом местного самоуправления. Эксперт уточняет, что иные документы представлять необязательно.На строения и домаЗарегистрировать в упрощенном порядке можно жилые и садовые дома, а также любую капитальную постройку на участке. Оформление прав осуществляется при наличии технического плана, подготовленного кадастровым инженером и декларации об объекте недвижимости, составленной правообладателем.Владислав Ким подчеркивает, что для начала работ застройщик обязан направить в соответствующий государственный орган уведомление о планируемом строительстве вместе со следующими документами:"Уполномоченный орган власти рассматривает заявление застройщика в течение семи рабочих дней, и после направляет уведомление о допустимости размещении строящегося объекта либо о его несоответствии", — разъясняет Владислав Ким. Эксперт акцентирует внимание на том, что полученное уведомление о соответствии либо не направление уполномоченным органом в предусмотренные сроки уведомления о несоответствии, считается согласованием строительства и дает застройщику право осуществлять строительство в соответствии с указанными параметрами в течение десяти лет. Указанное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и объект недвижимости.Кадастровый учетПо словам Владислава Кима, кадастровый учет и регистрация права собственности на построенный жилой или садовый дом осуществляются по заявлению уполномоченного органа в случае направления уведомления гражданином об окончании строительства с прилагаемым техническим планом построенного объекта."При этом до 1 марта 2031 кадастровый учет и регистрация права возможны только на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок (если в ЕГРП право не зарегистрировано), уведомлений о начале или окончании строительства не требуется", — говорит юрист.Объект недвижимости должен соответствовать установленным параметрам объекта ИЖС (отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более трёх, высотой не более 20 метров, не предназначенное для раздела на самостоятельные объекты недвижимости), виду разрешенного использования земельного участка, на котором он создан, градостроительному регламенту и др.Государственная регистрация"Регистрация права собственности на жилой или садовый дом, созданные на садовом земельном участке, либо участке, предназначенном для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, кадастровый учет которых осуществлен до 04.08.2018, производится на основании правоустанавливающего документа на соответствующий земельный участок. Если право на него зарегистрировано в ЕГРН, указанный документ не требуется", — комментирует Србуи Иващенко, ведущий юрист Европейской Юридической Службы. Также для указанных объектов недвижимости не требуются уведомления о начале и об окончании строительства (ч. 22 ст. 70 закона № 218-ФЗ; ч. 6.1 ст. 16, ст. 17 закона № 340-ФЗ).Сроки оформленияСроки оформления прав регистрации зависят от формата предоставления документации.Стоимость оформления по амнистииСтоимость госпошлины за регистрацию объектов дачной амнистии — 700 рублей. Правообладатель помимо этого несет расходы на услуги кадастрового инженера (подготовка технического плана на объект недвижимости, а также на межевой план в случае, если параллельно проводится межевание земельного участка), эти услуги рассчитываются отдельно.Трудности при оформленииТехнические трудности могут возникать с оформлением уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции. Во избежание этого Владислав Ким рекомендует руководствоваться приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр.По словам Србуи Иващенко, в случае, когда в установленный срок уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления не направил заявление о постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности на недвижимость, правообладатель вправе направить его в орган регистрации прав самостоятельно. При этом уведомление, технический план, соглашение об определении долей в праве общей долевой собственности запрашиваются органом регистрации прав по правилам, предусмотренным ч 2. ст. 33 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости":Юрист подчеркивает, что на первый взгляд правообладатель не участвует в этих взаимодействиях, однако на практике возникает множество проблем, поскольку он уведомляется о соответствии окончания строительства объекта недвижимости, но при этом может не быть в курсе, что ему следует оплатить государственную пошлину, на какие реквизиты это сделать, какую сумму и т.д. (в уведомлениях не содержится данная информация).Еще одна проблема, с которой может столкнуться правообладатель, возникает если застройщик не успел в течение 10 лет направить уведомление об окончании строительства. Србуи Иващенко отмечает, что зачастую органы власти между собой так долго взаимодействуют, что сроки постановки на учет и регистрации права заканчиваются, при этом страдает правообладатель недвижимости.Плюсы и минусы дачной амнистииО преимуществах и недостатках дачной амнистии рассказал Владислав Ким.Плюсы:Минусы:Юрист Србуи Иващенко отмечает, что ранее для оформления прав на земельные участки люди собирали много документов и платили немаленькие деньги за подготовку технических бумаг. В общей сложности процесс занимал не менее года."Ранее без документа о передаче земли в собственность уполномоченным органом на распоряжение землями в конкретном регионе или населенном пункте нельзя было обратиться в орган регистрации прав. Сейчас сроки оформления прав сократились, необязательно проводить межевание. Единственное, все сложнее и сложнее становится поиск документов на землю, то они сгорели при пожаре в архиве, то правообладатель потерял подлинник, а на основании копии не проводят регистрацию. Принятый закон о дачной амнистии — это огромный шаг законодателя навстречу к простому человеку, избавление от хождения по инстанциям и судам", — заключил эксперт.Прежде всего амнистия направлена на повышение доступности правовой защиты в отношении хозяйственных построек: "из-за несовершенства предыдущего порядка возникали значительные трудности при совершении сделок купли-продажи земельных наделов, наследовании имущества, а также при урегулировании юридических конфликтов", - говорит председатель координационного совета АНО "Центр защиты бизнеса" Екатерина Авдеева.Кроме того, ввиду отсутствия сведений о ряде сооружений в ЕГРН, существовал риск признания спорных сооружений самовольными, добавляет Безмаленко.То есть садоводческие товарищества и владельцы частных домов получают возможность ускорить регистрацию вспомогательных построек — бань, гаражей, теплиц и иных аналогичных конструкций.В числе ключевых преимуществ нововведений Авдеева называет снижение числа обязательных документов и отмена требований по прохождению сложной технической экспертизы и оценки объекта.Теперь законом предусмотрено, что сооружения, технически учтённые до 1 января 2013 года, признаются ранее учтёнными объектами недвижимости, в отношении которых допускается государственная регистрация права собственности на основании учетно-технической документации, без представления технического плана или межевого плана (часть 1 статьи 12.1 Закона № 93-ФЗ; статья 69 Закона № 218-ФЗ).Дополнительным плюсом выступает расширенная программа бесплатного предоставления земельных участков и упрощенный механизм приобретения права собственности на строения, возведенные до 1998 года - регистрация прав, возникших до 31 января 1998 года, осуществляется без взимания государственной пошлины, что также способствует оперативному оформлению всей необходимой документации.Изменения в 2025 годуВступил в силу закон о расширении дачной амнистии, теперь под ее действие попадают дома для двух семей, построенные до 1998 года, а также на хозяйственные и вспомогательные постройки, поставленные на технический учет до 2013 года.Это позволяет владельцам таких объектов упростить процедуру их легализации, избежать сложных судебных процессов и проведения кадастровых работ.С 1 сентября этого года, под действие закона попадают не только жилые дома, но и постройки на приусадебном земельном участке, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства (сараи, бани, погреба, колодцы, теплицы, навесы и летние кухни).Для регистрации права на постройку достаточно будет предъявить старую учетно-техническую документацию, которая была оформлена до 1 января 2013 года. К таким документам относятся технические паспорта БТИ, оценочные документы, регистрационные книги и другие бумаги, подтверждающие, что постройка была учтена в составе домовладения. Это позволит гражданам легализовать свои постройки, используя уже существующую документацию, без необходимости проходить полный и дорогостоящий процесс кадастровых работ.Кроме того, изменения касаются и домов блокированной застройки: упрощенный порядок оформления прав будет распространяться на двухквартирные дома, построенные до 14 мая 1998 года. "Это критически важно для жителей 62 регионов, где расположено более 66 тысяч таких домов, права на которые ранее можно было оформить только через суд. Таким образом, изменения обусловлены стремлением государства защитить законные интересы граждан, упростить доступ к правам собственности и вовлечь в законный оборот все объекты недвижимости, созданные в прошлом", - подчёркивает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков.Для этого в статье 70 Федерального закона № 218 "О государственной регистрации недвижимости" предлагается новая часть 38, пункт 151: если в ЕГРН отсутствуют сведения о праве общей долевой собственности на общее имущество (например, земельный участок, коммуникации, иные общие объекты), Росреестр обязан зарегистрировать такое право без подачи заявления от собственниковПри этом в ЕГРН не указываются имена собственников и размеры долей — запись вносится обобщённо, на основании проектной документации и наличия зарегистрированного хотя бы одного права собственности на помещение (дом), уточняет юрист и медиатор, член Международной Ассоциации Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.Это значит, что собственники двухквартирных домов смогут оформлять земельные участки и регистрировать права по тем же упрощённым правилам, что и владельцы индивидуальных жилых домов. Ранее было возможно только через длительные и затратные судебные процессы. В конечном счете, дачники получат возможность официально зафиксировать свои права, что позволит им свободно распоряжаться всем своим имуществом, чувствовать себя защищенными и избежать будущих конфликтов с соседями или властями.Советы экспертаПосле вступления в силу закона процедура регистрации для вспомогательных построек станет значительно проще, рассказывает Матюшенков. Для этого нужно:1. Подготовить документы на земельный участок. Необходимо иметь подтверждение права на участок (например, выписку из ЕГРН, свидетельство о собственности или иной правоустанавливающий документ).2. Найти старую учетно-техническую документацию на постройку. Главное новшество — вместо заказа нового технического плана можно использовать документы, которые уже существуют. Ищите технический паспорт БТИ, оценочные документы, любые бумаги, где постройка была зафиксирована до 1 января 2013 года. Важно, чтобы документ подтверждал, что постройка была учтена в составе домовладения.3. Подать заявление в регистрирующий орган. Собранный пакет (документ на участок, старую документацию на постройку и заявление) нужно подать в Росреестр. Сделать это можно несколькими способами: лично в Многофункциональном центре (МФЦ), в офисе Росреестра, по почте или через портал "Госуслуги" в электронном виде.4. Получить результат. После проверки документов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена запись о праве собственности на постройку. Результатом станет выписка из ЕГРН, которая и будет служить подтверждением права.Важно помнить, что упрощенный порядок действует до 1 марта 2031 года. После этой даты оформить права на постройки без необходимых документов станет гораздо сложнее. Поэтому гражданам, чьи постройки подпадают под действие новых правил, рекомендуется воспользоваться этой возможностью как можно скорее, советует юрист.

