Алтайские аграрии намолотили свыше миллиона тонн зерновых и зернобобовых

БАРНАУЛ, 25 авг - РИА Новости. Аграрии Алтайского края намолотили свыше миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, заготовлено уже 66% от планового объема, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Есть первый миллион: аграрии Алтайского края уже намолотили более одного миллиона тонн зерновых и зернобобовых… Аграрии обмолотили посевы с почти 15% площадей в среднем по краю. На сегодняшний день одним из лидеров является Смоленский район. Там убрано уже 45% площадей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Залесовском районе убрали 40% площадей, в Косихинском, Змеиногорском, Баевском, Алтайском, Родинском районах - немногим более 25%. Однако в некоторых районах края погодные условия, дожди пока сдерживают темпы уборки урожая. Это касается, например, Целинного, Тогульского, Ребрихинского, Усть-Калманского, Зонального, Бийского, Чарышского, Троицкого районов и Барнаула. "Наши аграрии справляются с ситуацией благодаря и профессионализму, и современным техническим решениям. Заготовка кормов идет своими темпами. На данный момент заготовлено 66% от планового объема", – рассказал губернатор края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

