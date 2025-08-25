https://ria.ru/20250825/alpinistka-2037477565.html

В горах Киргизии прекратили попытки спасения российской альпинистки

В горах Киргизии прекратили попытки спасения российской альпинистки

БИШКЕК, 25 авг — РИА Новости. Спасатели прекратили поиски альпинистки Натальи Наговицыной на пике Победы в Киргизии, сообщил РИА Новости руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков."Сегодня спасательная операция закончилась. Больше попыток не будет. У нас же были итальянские пилоты, которые планировали сегодня попытаться добраться туда на нашем еврокоптере. Но они так и не смогли вылететь наверх. Погода не позволила. Они имели опыт полетов в Альпах и Гималаях, но не в таких условиях, как у нас. Так что все", — сказал он.По словам Грекова, велика вероятность, что Наговицына останется на склоне навсегда. С такой высоты с этой вершины еще ни разу никого не спускали, несмотря на множество попыток. По его данным, на склонах семитысячника до сих пор покоятся не менее 15 альпинистов."Я не думаю, что и в следующем году будут предприниматься попытки транспортировки. Это очень опасно. Так рисковать людьми. <…> Это слишком большой риск", — сказал глава лагеря.Поиски альпинистки

