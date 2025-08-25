В горах Киргизии прекратили попытки спасения российской альпинистки
Спасатели прекратили эвакуацию россиянки Наговицыной с пика Победы в Киргизии
© Фото : соцсети Натальи НаговицынойАльпинистка Наталья Наговицына
© Фото : соцсети Натальи Наговицыной
Альпинистка Наталья Наговицына. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 25 авг — РИА Новости. Спасатели прекратили поиски альпинистки Натальи Наговицыной на пике Победы в Киргизии, сообщил РИА Новости руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков.
"Сегодня спасательная операция закончилась. Больше попыток не будет. У нас же были итальянские пилоты, которые планировали сегодня попытаться добраться туда на нашем еврокоптере. Но они так и не смогли вылететь наверх. Погода не позволила. Они имели опыт полетов в Альпах и Гималаях, но не в таких условиях, как у нас. Так что все", — сказал он.
"Нельзя было идти с этим". Шокирующая деталь трагедии на пике Победы
22 августа, 14:22
По словам Грекова, велика вероятность, что Наговицына останется на склоне навсегда. С такой высоты с этой вершины еще ни разу никого не спускали, несмотря на множество попыток. По его данным, на склонах семитысячника до сих пор покоятся не менее 15 альпинистов.
"Я не думаю, что и в следующем году будут предприниматься попытки транспортировки. Это очень опасно. Так рисковать людьми. <…> Это слишком большой риск", — сказал глава лагеря.
Поиски альпинистки
- Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря.
- Ее планировали спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения.
- Для эвакуации альпинистов 16 августа привлекли вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы.
- Вылетевшему на замену Ми-17ВМ удалось совершить эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, включая гражданина России. Затем из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник.
- Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов. В пятницу он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы.
- Последние надежды спасти россиянку возлагались на итальянских летчиков. В понедельник они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды.
- В конце августа на пике Победы начинаются морозы и сильные ветры, которые продолжаются до следующего лета.