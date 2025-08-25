https://ria.ru/20250825/allen-2037553987.html

Вуди Аллена внесли в базу украинского "Миротворца"

Вуди Аллена внесли в базу украинского "Миротворца"

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Американский режиссер и продюсер Вуди Аллен попал в базу скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса. В воскресенье в открытом зале пространства "Москино" в рамках Международной московской недели кино, проходящей с 23 по 27 августа, состоялась онлайн-встреча с Алленом, собрались сотни человек. На встрече американский режиссер заявил, что ему всегда нравилось русское кино. Также он признался, что у него "только хорошие чувства к Москве и Санкт-Петербургу". Персональные данные Аллена были внесены в базу сайта в понедельник. В качестве причины указана "публичная поддержка российской агрессии". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

