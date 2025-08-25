https://ria.ru/20250825/alimenty-2037351778.html

Адвокат рассказала, как повысить алименты на ребенка

Адвокат рассказала, как повысить алименты на ребенка - РИА Новости, 25.08.2025

Адвокат рассказала, как повысить алименты на ребенка

Помимо алиментов на ребенка можно взыскать дополнительные расходы - на аренду жилья, лечение, секции, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T04:22:00+03:00

2025-08-25T04:22:00+03:00

2025-08-25T08:42:00+03:00

россия

татьяна кузьминова

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956109934_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_51debff4535fb99de91d3f8fcbdb6a76.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Помимо алиментов на ребенка можно взыскать дополнительные расходы - на аренду жилья, лечение, секции, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "Увеличения алиментов можно добиться и путем взыскания дополнительных расходов на ребенка, в том числе, если ребенок с получателем алиментов после расторжения брака живут в съемном жилье, а плательщик алиментов добровольно не участвует в этих расходах, выплачивая минимальные алименты, которых не хватит на оплату аренды квартиры", - сказала она. По словам адвоката, статья 86 Семейного кодекса РФ закрепляет в отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения необходимость взыскания дополнительных расходов с отдельно проживающего родителя. Как правило — это ежемесячная твердая денежная сумма (которая подлежит обязательной индексации). "Аналогичные исключительные обстоятельства, позволяющие взыскать дополнительные расходы — это состояние здоровья ребенка, например траты на протезирование или иные медицинские манипуляции (в таком случае это может быть единоразовой выплатой – как компенсация за уже понесенные расходы)", - пояснила Кузьминова. Она отметила, что увеличить расходы возможно и на иные траты в пользу ребенка: оплата обучения, спортивных мероприятий, секций. Для этого надо обратиться к второму родителю в письменной форме (возможно в любом мессенджере). "Если ответа нет, или вы получили отказ: обращение в районный суд по месту жительства истца или ответчика с иском о взыскании дополнительных расходов на ребенка. Данная категория исков позволяет сохранить баланс прав и обязанностей обоих родителей в равной мере в соответствии со статьей 61 Семейного кодекса РФ", - посоветовала адвокат.

https://ria.ru/20250726/alimenty-2031554620.html

https://ria.ru/20250723/alimenty-2030751916.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, татьяна кузьминова, общество