https://ria.ru/20250825/alfa-bank-2037515812.html
Альфа-банк запустит бесконтактную оплату для владельцев айфонов
Альфа-банк запустит бесконтактную оплату для владельцев айфонов - РИА Новости, 25.08.2025
Альфа-банк запустит бесконтактную оплату для владельцев айфонов
Альфа-банк планирует запустить оплату с помощью технологии Bluetooth Low Energy для владельцев айфонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T17:56:00+03:00
2025-08-25T17:56:00+03:00
2025-08-25T17:56:00+03:00
технологии
альфа-банк
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150064/46/1500644627_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_c843f902b25f14d42df0ceb26e06d3ab.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Альфа-банк планирует запустить оплату с помощью технологии Bluetooth Low Energy для владельцев айфонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в понедельник Сбербанк сообщал, что запустил бесконтактную оплату покупок iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth Low Energy, она доступна в новом приложении банка "Активы онлайн" в AppStore. "Мы планируем запустить оплату с помощью технологии Bluetooth Low Energy для владельцев iOS в новом релизе мобильного приложения", - говорится в сообщении. "Клиентский путь такой же, как при оплате через NFC на андроиде - для оплаты айфоном достаточно дать согласие на подключение по оплате с помощью Bluetooth. Далее мы все сделаем сами", - также сообщили в Альфа-банке. Отмечается, что в перспективе технология будет развернута и на банковских терминалах Альфа-банка.
https://ria.ru/20250227/gref-2001916534.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150064/46/1500644627_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_9f0f959c3befe526338977c8b3cc4efd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, альфа-банк, сбербанк россии
Технологии, Альфа-банк, Сбербанк России
Альфа-банк запустит бесконтактную оплату для владельцев айфонов
Альфа-банк планирует запустить бесконтактную оплату для владельцев айфонов