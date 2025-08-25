Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как "Ахмат" уничтожает дроны ВСУ в ЛНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 25.08.2025 (обновлено: 16:33 25.08.2025)
Боец рассказал, как "Ахмат" уничтожает дроны ВСУ в ЛНР
Боец рассказал, как "Ахмат" уничтожает дроны ВСУ в ЛНР
2025-08-25T16:30:00+03:00
2025-08-25T16:33:00+03:00
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 25 авг - РИА Новости. Около 90% дронов ВСУ, атакующих прифронтовые города ЛНР на участке Рубежное - Кременная, уничтожаются мобильными постами и противодронщиками батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" и смежных подразделений МО РФ, рассказал РИА Новости командир одноименного батальона спецназа с позывным "Шрам". "Город Кременная и Кременской район соединяет с "большой землей " одна дорожная артерия по которой двигается как военная техника, так и гражданская. Противник находил слабые места из-за нехватки зоны поражения РЭБ и атаковал. Поэтому было принято решение объединить усилия спецназа "Ахмат" и союзных подразделений Минобороны по противодействию дронам противника. С первых же дней это дало результат и значительно затруднило работу FPV ВСУ. 90% дронов не долетают до цели", - сообщил "Шрам". Он уточнил, что более 20 позиций спецназа "Ахмат", как стационарных, так и пеших, ежедневно защищают небо на данном участке. "FPV-дроны на радиоуправлении не достигают своих целей, остается процент натовских поставок FPV-дронов на оптоволокне, которые не подвержены воздействию систем наших РЭБ, и наши ребята встречают их стрелковым боем", - уточнил командир. Боец с позывным "Усман" уточнил, что дроны ВСУ очень часто атакуют гражданские автомобили, поэтому такие посты призваны обезопасить от атак БПЛА ВСУ и мирных жителей. "До всего формирования РЭБ расчетов, FPV (дроны-камикадзе - ред.), разведывательные, ударные дроны чувствовали себя довольно вальяжно. Наносили удары по гражданской инфраструктуре, по населению. Они не стесняются бить гражданское население, если у них батарейка на исходе, не могут найти какую-то цель, которую искали, они просто бьют по гражданским. Сейчас мы это максимально пресекаем", - пояснил РИА Новости боец с позывным "Усман".
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры дронов
Операторы дронов - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Операторы дронов . Архивное фото
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 25 авг - РИА Новости. Около 90% дронов ВСУ, атакующих прифронтовые города ЛНР на участке Рубежное - Кременная, уничтожаются мобильными постами и противодронщиками батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" и смежных подразделений МО РФ, рассказал РИА Новости командир одноименного батальона спецназа с позывным "Шрам".
"Город Кременная и Кременской район соединяет с "большой землей " одна дорожная артерия по которой двигается как военная техника, так и гражданская. Противник находил слабые места из-за нехватки зоны поражения РЭБ и атаковал. Поэтому было принято решение объединить усилия спецназа "Ахмат" и союзных подразделений Минобороны по противодействию дронам противника. С первых же дней это дало результат и значительно затруднило работу FPV ВСУ. 90% дронов не долетают до цели", - сообщил "Шрам".
Он уточнил, что более 20 позиций спецназа "Ахмат", как стационарных, так и пеших, ежедневно защищают небо на данном участке.
"FPV-дроны на радиоуправлении не достигают своих целей, остается процент натовских поставок FPV-дронов на оптоволокне, которые не подвержены воздействию систем наших РЭБ, и наши ребята встречают их стрелковым боем", - уточнил командир.
Боец с позывным "Усман" уточнил, что дроны ВСУ очень часто атакуют гражданские автомобили, поэтому такие посты призваны обезопасить от атак БПЛА ВСУ и мирных жителей.
"До всего формирования РЭБ расчетов, FPV (дроны-камикадзе - ред.), разведывательные, ударные дроны чувствовали себя довольно вальяжно. Наносили удары по гражданской инфраструктуре, по населению. Они не стесняются бить гражданское население, если у них батарейка на исходе, не могут найти какую-то цель, которую искали, они просто бьют по гражданским. Сейчас мы это максимально пресекаем", - пояснил РИА Новости боец с позывным "Усман".
