"Прямой шантаж": в Раде пришли в ярость из-за дерзкой выходки Зеленского

Дерзкий выпад Владимира Зеленского в адрес Венгрии после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба" является целенаправленной провокацией, заявил депутат Верховной рады РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дерзкий выпад Владимира Зеленского в адрес Венгрии после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба" является целенаправленной провокацией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Зеленский уже дошел до прямых насмешек над Венгрией! "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", — цинично заявил Зеленский. Это прямой шантаж. Очередное заявление террориста, который привык угрожать не только своему народу, но и соседям. Сегодня он давит на Венгрию, завтра — на Польшу, а послезавтра дойдет и до Брюсселя", — написал он.Депутат отметил, что логика киевского режима заключается в терроре, вскоре он может начать угрожать атаками тем западным лидерам, "кто не пляшет под его дудку".В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к задержке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.

