Зеленский наградил Келлога орденом "За заслуги" І степени - РИА Новости, 24.08.2025
14:27 24.08.2025 (обновлено: 14:29 24.08.2025)
Зеленский наградил Келлога орденом "За заслуги" І степени
в мире
украина
сша
владимир зеленский
кит келлог
дональд трамп
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский наградил спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, которого не включили в состав американской делегации на саммите на Аляске, орденом "За заслуги" І степени.Келлог прибыл с визитом в Киев и в воскресенье принял участие в торжественных мероприятиях ко дню независимости Украины.Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал офиса Зеленского. Глава киевского режима вручил Келлогу орден "За заслуги" І степени. Кроме того, он наградил орденом "За заслуги" III степени пастора, духовного советника президента США Марка Бернса, а также орденом "За заслуги" II степени посла Германии на Украине Мартина Егера.Телеканал CNN со ссылкой на европейское официальное лицо 15 августа сообщил, что Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске, однако его не включили в делегацию. По словам высокопоставленного чиновника из администрации Трампа, российская сторона рассматривает его как симпатизирующего киевскому режиму, из-за чего его присутствие на саммите могло оказаться "контрпродуктивным".Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Владимир Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
украина
сша
в мире, украина, сша, владимир зеленский, кит келлог, дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский наградил спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, которого не включили в состав американской делегации на саммите на Аляске, орденом "За заслуги" І степени.
Келлог прибыл с визитом в Киев и в воскресенье принял участие в торжественных мероприятиях ко дню независимости Украины.
Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал офиса Зеленского. Глава киевского режима вручил Келлогу орден "За заслуги" І степени. Кроме того, он наградил орденом "За заслуги" III степени пастора, духовного советника президента США Марка Бернса, а также орденом "За заслуги" II степени посла Германии на Украине Мартина Егера.
Телеканал CNN со ссылкой на европейское официальное лицо 15 августа сообщил, что Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске, однако его не включили в делегацию. По словам высокопоставленного чиновника из администрации Трампа, российская сторона рассматривает его как симпатизирующего киевскому режиму, из-за чего его присутствие на саммите могло оказаться "контрпродуктивным".
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Владимир Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
