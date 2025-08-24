Рейтинг@Mail.ru
Рогов прокомментировал появление Зеленского в черной вышиванке - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/zelenskiy-2037277662.html
Рогов прокомментировал появление Зеленского в черной вышиванке
Рогов прокомментировал появление Зеленского в черной вышиванке - РИА Новости, 24.08.2025
Рогов прокомментировал появление Зеленского в черной вышиванке
Появление Владимира Зеленского в черной "погребальной" вышиванке с контурами границ Украины 1991 года символично, выразил мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T14:02:00+03:00
2025-08-24T14:02:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_fb56de02c694fbcab282d6de00c51fd6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Появление Владимира Зеленского в черной "погребальной" вышиванке с контурами границ Украины 1991 года символично, выразил мнение в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский надел черного цвета вышиванку с картой Украины, которая включала Крым и новые регионы РФ. Опубликовано видеообращение в Telegram-канале главы киевского режима. "Символично, что Зеленский записал это видеообращение в погребальной сорочке, потому что она выглядит именно так: черного цвета вышиванка с контурами бывшей границы Украины. По сути, Зеленский четко показал, что он убил Украину, именно он - один из главных виновников смерти независимости и суверенитета Украины, Украины как государства, которую он полностью растоптал и передал под внешнее управление", - сказал агентству Рогов. По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, Зеленский запомнится уничтожением украинского народа и продажей активов Украины иностранцам. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима. По словам бывшего украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что сделка Украины с США по ископаемым бессрочная. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037274865.html
https://ria.ru/20250824/zelenskiy-2037260315.html
https://ria.ru/20250823/zelenskiy-2037207310.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_140:0:2361:1666_1920x0_80_0_0_68ed00569bd38cee8123c8b53a96cff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, владимир рогов
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Рогов прокомментировал появление Зеленского в черной вышиванке

Рогов назвал символичным появление Зеленского в черной вышиванке

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Появление Владимира Зеленского в черной "погребальной" вышиванке с контурами границ Украины 1991 года символично, выразил мнение в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский надел черного цвета вышиванку с картой Украины, которая включала Крым и новые регионы РФ. Опубликовано видеообращение в Telegram-канале главы киевского режима.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Лавров прокомментировал слова Зеленского о статусе русского языка
13:43
"Символично, что Зеленский записал это видеообращение в погребальной сорочке, потому что она выглядит именно так: черного цвета вышиванка с контурами бывшей границы Украины. По сути, Зеленский четко показал, что он убил Украину, именно он - один из главных виновников смерти независимости и суверенитета Украины, Украины как государства, которую он полностью растоптал и передал под внешнее управление", - сказал агентству Рогов.
По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, Зеленский запомнится уничтожением украинского народа и продажей активов Украины иностранцам.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима.
По словам бывшего украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Зеленский занял бескомпромиссную позицию по Украине, пишет турецкая газета
11:45
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что сделка Украины с США по ископаемым бессрочная. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Зеленский высказался о передаче территорий
Вчера, 19:54
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала