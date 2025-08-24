https://ria.ru/20250824/zelenskiy-2037277662.html

Рогов прокомментировал появление Зеленского в черной вышиванке

Рогов прокомментировал появление Зеленского в черной вышиванке

Рогов прокомментировал появление Зеленского в черной вышиванке

Появление Владимира Зеленского в черной "погребальной" вышиванке с контурами границ Украины 1991 года символично, выразил мнение в беседе с РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Появление Владимира Зеленского в черной "погребальной" вышиванке с контурами границ Украины 1991 года символично, выразил мнение в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский надел черного цвета вышиванку с картой Украины, которая включала Крым и новые регионы РФ. Опубликовано видеообращение в Telegram-канале главы киевского режима. "Символично, что Зеленский записал это видеообращение в погребальной сорочке, потому что она выглядит именно так: черного цвета вышиванка с контурами бывшей границы Украины. По сути, Зеленский четко показал, что он убил Украину, именно он - один из главных виновников смерти независимости и суверенитета Украины, Украины как государства, которую он полностью растоптал и передал под внешнее управление", - сказал агентству Рогов. По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, Зеленский запомнится уничтожением украинского народа и продажей активов Украины иностранцам. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима. По словам бывшего украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что сделка Украины с США по ископаемым бессрочная. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.

