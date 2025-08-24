https://ria.ru/20250824/zarplata-2037102948.html

Экономист объяснила, почему зарплаты россиян не угонятся за инфляцией

Экономист объяснила, почему зарплаты россиян не угонятся за инфляцией - РИА Новости, 24.08.2025

Экономист объяснила, почему зарплаты россиян не угонятся за инфляцией

Реальные зарплаты не могут угнаться за темпами инфляции, поскольку она носит немонетарный характер, а у бизнеса не хватает свободных средств, рассказала... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T03:15:00+03:00

2025-08-24T03:15:00+03:00

2025-08-24T04:58:00+03:00

россия

mind money

общество

зарплата

юлия хандошко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987709374_0:365:2730:1901_1920x0_80_0_0_0b67b4327c2c802a6fac928f66fb8fe1.jpg

МОСКВА, 24 августа — РИА Новости. Реальные зарплаты не могут угнаться за темпами инфляции, поскольку она носит немонетарный характер, а у бизнеса не хватает свободных средств, рассказала агентству “Прайм” СЕО брокера Mind Money Юлия Хандошко.Дело в том, что рост зарплат в России возможен лишь при условии роста реального производства или производительности труда. Если ВВП растет ниже инфляции, а производительность труда низкая, уровень реальных зарплат не может быть пропорционален ценам, полагает она.Помимо этого, инфляция в настоящий момент не связана с избыточной эмиссией денег. Ее основная причина — рост издержек, которые бизнес перекладывает на потребителя. В этой ситуации Банку России приходится нелегко.“С одной стороны, есть давление со стороны правительства и крупного бизнеса, которые хотели бы более мягкой денежно-кредитной политики и снижения ставок. С другой стороны, высокие ставки необходимы для контроля инфляции”, — рассуждает Хандошко.В перспективе все это осложнится труднопрогнозируемой геополитической ситуацией, что делает возможности для повышения зарплат еще более расплывчатыми, заключила экономист.

https://ria.ru/20250821/zarplata-2036617282.html

https://ria.ru/20250818/zarplata-2035839859.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, mind money, общество, зарплата, юлия хандошко