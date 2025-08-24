Экономист объяснила, почему зарплаты россиян не угонятся за инфляцией
Аналитик Хандошко: зарплаты не догонят инфляцию из-за ее немонетарного характера
МОСКВА, 24 августа — РИА Новости. Реальные зарплаты не могут угнаться за темпами инфляции, поскольку она носит немонетарный характер, а у бизнеса не хватает свободных средств, рассказала агентству “Прайм” СЕО брокера Mind Money Юлия Хандошко.
Дело в том, что рост зарплат в России возможен лишь при условии роста реального производства или производительности труда. Если ВВП растет ниже инфляции, а производительность труда низкая, уровень реальных зарплат не может быть пропорционален ценам, полагает она.
Помимо этого, инфляция в настоящий момент не связана с избыточной эмиссией денег. Ее основная причина — рост издержек, которые бизнес перекладывает на потребителя. В этой ситуации Банку России приходится нелегко.
“С одной стороны, есть давление со стороны правительства и крупного бизнеса, которые хотели бы более мягкой денежно-кредитной политики и снижения ставок. С другой стороны, высокие ставки необходимы для контроля инфляции”, — рассуждает Хандошко.
В перспективе все это осложнится труднопрогнозируемой геополитической ситуацией, что делает возможности для повышения зарплат еще более расплывчатыми, заключила экономист.
