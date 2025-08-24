https://ria.ru/20250824/zapad-2037307897.html

Запад хочет выстроить безопасность на Украине против России, заявил Лавров

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

сергей лавров

дональд трамп

владимир зеленский

нато

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Запад хочет, чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России, он готов направить оккупационные силы на украинскую территорию для сдерживания РФ, но это не тот способ, которым нужно действовать в данном случае, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "Вчера и сегодня я читал материалы агентства "Блумберг", в которых говорится, что переговоры между США и Россией о гарантиях безопасности для Украины были фактически торпедированы из-за требований Москвы включить принцип неделимости безопасности. Это красноречивое заявление. Принцип неделимости безопасности закреплен во многих документах, принятых консенсусом, в частности на саммитах ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и Астане в 2010 году", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC. Согласно этому принципу, никто не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других, НАТО же делает прямо противоположное, подчеркнул министр. "Итак, когда нас обвиняют, что, привлекая внимание к принципу неделимости безопасности, мы подрываем процесс переговоров между США, Россией и Украиной, это означает, что эти люди признают, что они хотят, чтобы безопасность была "делимой", чтобы безопасность, предлагаемая для Украины (которая обсуждается сейчас), выстраивалась против России. Эти дискуссии, проходившие и вчера, и ранее (после встречи в Вашингтоне) явственно сигнализируют, что эти люди рассматривают безопасность только как безопасность для Украины, и они готовы направить оккупационные силы на украинскую территорию для сдерживания России. Они не скрывают, что цель именно в этом. Это не тот способ, которым нужно действовать в данной ситуации", - подчеркнул Лавров. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

