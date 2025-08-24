https://ria.ru/20250824/vzryv-2037268364.html
Три человека пострадали в результате ЧП в Центральном детском магазине
Три человека пострадали в результате ЧП в Центральном детском магазине - РИА Новости, 24.08.2025
Три человека пострадали в результате ЧП в Центральном детском магазине
Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, двое госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, сообщается в... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T12:44:00+03:00
2025-08-24T12:44:00+03:00
2025-08-24T14:53:00+03:00
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, двое госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы."На третьем этаже Центрального детского магазина произошло возгорание. Пострадали три человека. Двое госпитализированы в Институт имени Склифосовского, одному оказывается помощь на месте", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте работают бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы.
Три человека пострадали в результате ЧП в Центральном детском магазине
Депздрав Москвы сообщил о трёх пострадавших при взрыве баллона в здании ЦДМ