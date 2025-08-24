Рейтинг@Mail.ru
Три человека пострадали в результате ЧП в Центральном детском магазине
12:44 24.08.2025 (обновлено: 14:53 24.08.2025)
Три человека пострадали в результате ЧП в Центральном детском магазине
Три человека пострадали в результате ЧП в Центральном детском магазине
Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, двое госпитализированы в НИИ имени Склифосовского
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, двое госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы."На третьем этаже Центрального детского магазина произошло возгорание. Пострадали три человека. Двое госпитализированы в Институт имени Склифосовского, одному оказывается помощь на месте", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте работают бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы.
происшествия, москва
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобили противопожарной службы, полиции и ФСБ у Центрального детского магазина в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобили противопожарной службы, полиции и ФСБ у Центрального детского магазина в Москве
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, двое госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы.
"На третьем этаже Центрального детского магазина произошло возгорание. Пострадали три человека. Двое госпитализированы в Институт имени Склифосовского, одному оказывается помощь на месте", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на месте работают бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы.
 
