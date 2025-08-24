https://ria.ru/20250824/vzryv-2037268364.html

Три человека пострадали в результате ЧП в Центральном детском магазине

Три человека пострадали в результате ЧП в Центральном детском магазине - РИА Новости, 24.08.2025

Три человека пострадали в результате ЧП в Центральном детском магазине

Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, двое госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, сообщается в... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T12:44:00+03:00

2025-08-24T12:44:00+03:00

2025-08-24T14:53:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037288549_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_709c57f993ef902df35fad41b80fd289.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, двое госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы."На третьем этаже Центрального детского магазина произошло возгорание. Пострадали три человека. Двое госпитализированы в Институт имени Склифосовского, одному оказывается помощь на месте", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте работают бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва