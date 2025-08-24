Рейтинг@Mail.ru
Экстренные службы уточнили число пострадавших при взрыве баллона в ЦДМ
12:37 24.08.2025 (обновлено: 14:53 24.08.2025)
Экстренные службы уточнили число пострадавших при взрыве баллона в ЦДМ
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали из-за инцидента с баллоном для шаров в Центральном детском магазине в Москве, пожара и разрушений нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в МЧС Москвы сообщили, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия в ЦДМ в центре Москвы, Информация уточняется"На втором этаже ЦДМ в Москве из-за хлопка баллона с гелием пострадали два человека, загорания и разрушений нет, посетители эвакуированы", - сказал собеседник агентства.
происшествия, центральный детский магазин на лубянке, москва
Происшествия, Центральный детский магазин на Лубянке, Москва
Экстренные службы уточнили число пострадавших при взрыве баллона в ЦДМ

Два человека пострадали из-за инцидента с баллоном для шаров в ЦДМ

Автомобиль скорой помощи и оцепление у Центрального детского магазина в Москве
Автомобиль скорой помощи и оцепление у Центрального детского магазина в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи и оцепление у Центрального детского магазина в Москве
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали из-за инцидента с баллоном для шаров в Центральном детском магазине в Москве, пожара и разрушений нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в МЧС Москвы сообщили, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия в ЦДМ в центре Москвы, Информация уточняется
"На втором этаже ЦДМ в Москве из-за хлопка баллона с гелием пострадали два человека, загорания и разрушений нет, посетители эвакуированы", - сказал собеседник агентства.
