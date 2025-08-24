Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке началось голосование на выборах губернатора - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/vybory-2037235282.html
На Камчатке началось голосование на выборах губернатора
На Камчатке началось голосование на выборах губернатора - РИА Новости, 24.08.2025
На Камчатке началось голосование на выборах губернатора
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Досрочное голосование на выборах губернатора Камчатского края начиналось 24 августа в отдаленных и труднодоступных... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T03:50:00+03:00
2025-08-24T03:50:00+03:00
политика
камчатский край
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577089954_0:0:2906:1634_1920x0_80_0_0_704f20eca766875f725226806eead296.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Досрочное голосование на выборах губернатора Камчатского края начиналось 24 августа в отдаленных и труднодоступных местностях региона, сообщает избирком региона. "В досрочном голосовании принимают участие избиратели, находящиеся в труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах", - сообщила председатель избиркома Инга Иринина, слова которой приводятся в сообщении. По ее словам, досрочное голосование пройдет на 118 избирательных участках, образованных на судах, и охватит более 80 точек нахождения избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях восьми районов края. "Добираться до жителей этих территорий члены комиссий будут авиационным, водным и автотранспортом высокой проходимости", - отметила Иринина. Она уточнила, что на территории региона будут задействованы два крупных авиапредприятия, которые оказывают транспортные услуги по доставке избирательной документации и проведению досрочного голосования. Выборы губернатора Камчатского края пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях продлится с 24 августа по 11 сентября.
https://ria.ru/20250805/gubernator-2033396193.html
камчатский край
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577089954_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95fadbf369e400346cbeaeebb1303fb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, камчатский край, камчатка
Политика, Камчатский край, Камчатка
На Камчатке началось голосование на выборах губернатора

На Камчатке началось досрочное голосование на выборах губернатора

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах губернатора Камчатского края на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском
Женщина голосует на выборах губернатора Камчатского края на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах губернатора Камчатского края на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Досрочное голосование на выборах губернатора Камчатского края начиналось 24 августа в отдаленных и труднодоступных местностях региона, сообщает избирком региона.
"В досрочном голосовании принимают участие избиратели, находящиеся в труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах", - сообщила председатель избиркома Инга Иринина, слова которой приводятся в сообщении.
По ее словам, досрочное голосование пройдет на 118 избирательных участках, образованных на судах, и охватит более 80 точек нахождения избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях восьми районов края.
"Добираться до жителей этих территорий члены комиссий будут авиационным, водным и автотранспортом высокой проходимости", - отметила Иринина. Она уточнила, что на территории региона будут задействованы два крупных авиапредприятия, которые оказывают транспортные услуги по доставке избирательной документации и проведению досрочного голосования.
Выборы губернатора Камчатского края пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях продлится с 24 августа по 11 сентября.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска
5 августа, 09:14
 
ПолитикаКамчатский крайКамчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала