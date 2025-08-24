https://ria.ru/20250824/vybory-2037235282.html

На Камчатке началось голосование на выборах губернатора

На Камчатке началось голосование на выборах губернатора - РИА Новости, 24.08.2025

На Камчатке началось голосование на выборах губернатора

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости.

политика

камчатский край

камчатка

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Досрочное голосование на выборах губернатора Камчатского края начиналось 24 августа в отдаленных и труднодоступных местностях региона, сообщает избирком региона. "В досрочном голосовании принимают участие избиратели, находящиеся в труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах", - сообщила председатель избиркома Инга Иринина, слова которой приводятся в сообщении. По ее словам, досрочное голосование пройдет на 118 избирательных участках, образованных на судах, и охватит более 80 точек нахождения избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях восьми районов края. "Добираться до жителей этих территорий члены комиссий будут авиационным, водным и автотранспортом высокой проходимости", - отметила Иринина. Она уточнила, что на территории региона будут задействованы два крупных авиапредприятия, которые оказывают транспортные услуги по доставке избирательной документации и проведению досрочного голосования. Выборы губернатора Камчатского края пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях продлится с 24 августа по 11 сентября.

камчатский край

камчатка

2025

