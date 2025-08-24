https://ria.ru/20250824/vybory-2037235282.html
На Камчатке началось голосование на выборах губернатора
Политика, Камчатский край, Камчатка
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Досрочное голосование на выборах губернатора Камчатского края начиналось 24 августа в отдаленных и труднодоступных местностях региона, сообщает избирком региона.
"В досрочном голосовании принимают участие избиратели, находящиеся в труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах", - сообщила председатель избиркома Инга Иринина, слова которой приводятся в сообщении.
По ее словам, досрочное голосование пройдет на 118 избирательных участках, образованных на судах, и охватит более 80 точек нахождения избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях восьми районов края.
"Добираться до жителей этих территорий члены комиссий будут авиационным, водным и автотранспортом высокой проходимости", - отметила Иринина. Она уточнила, что на территории региона будут задействованы два крупных авиапредприятия, которые оказывают транспортные услуги по доставке избирательной документации и проведению досрочного голосования.
Выборы губернатора Камчатского края
пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях продлится с 24 августа по 11 сентября.