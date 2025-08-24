Вучич сообщил о мерах экономической поддержки граждан

https://ria.ru/20250824/vuchich-2037270426.html
БЕЛГРАД, 23 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье пообещал в рамках экономических мер поддержки населения снизить цены в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и цены на электричество для граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве. Вучич на фоне девяти месяцев массовых протестов студентов и сторонников оппозиции пообещал объявить в воскресенье, какие именно экономические меры для улучшения положения граждан будут введены с 1 сентября. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости снижения цен на продукты в розничных сетях и о других экономических мерах поддержки населения. "Речь идет об ограничении маржи в торговых сетях, о снижении процентной ставки на кредиты, изменении закона об исполнении (приставами решений суда – ред.), скидках по счетам за электроэнергию и о более низкой цене дров для отопления для определенных категорий", - сказал президент Сербии в обращении к гражданам. Он уточнил, что решение об ограничении маржи с нынешних максимум 45% до максимум 20% в 24 розничных сетях будет подписано уже на следующей неделе, а в предстоящем периоде будет предложен и принят закон о торговле, закон о защите потребителей и, до конца года, закон о препятствовании недобросовестным практикам в торговле, который, по словам Вучича, больше всего поможет сербским производителям. "То, чего мы пытаемся сейчас добиться, – значительное ограничение маржи, которое будет способствовать большому снижению цен почти на все виды продукции. Речь идет о 3 тысячах артикулов в 23 группах товаров", - уточнил Вучич. Президент добавил, что это касается бытовой химии, средств личной гигиены, продуктов питания и безалкогольных напитков. По данным МВД Сербии, мирные акции граждан в 71 городе Сербии против блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры собрали в субботу 70 тысяч человек. Как убедился корреспондент РИА Новости, один из митингов в поддержку властей прошел в городе-спутнике Белграда Панчево. В центре города перед администрацией собрались около 2 тысяч горожан, в основном среднего возраста. Они держали флаги Сербии и воздушные шарики в цветах государственного флага, а также плакаты: "Не отдадим Сербию", "Граждане против блокад", "Хотим работать" и "Хотим учиться". Митинг охраняла полиция, он прошел в спокойной обстановке. В среду в Панчево, Боре, Лознице, Вране, Пожареваце, Лесковаце и других провинциальных городах Сербии впервые прошли мирные собрания граждан против блокирования учреждений и инфраструктуры и в поддержку властей страны. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич сообщил в ночь на четверг, что на мирные собрания в 49 городах вышли 33 тысячи человек, акции также прошли без инцидентов. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
