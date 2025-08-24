https://ria.ru/20250824/vsu-2037333869.html

Командование ВСУ раздает своим приближенным дорогие авто, сообщил источник

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинцы из бригад территориальной обороны используют в тылу люксовые автомобили для личных нужд, транспорт, вероятнее всего, покупается на деньги волонтеров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В тыловых районах Киева военнослужащие территориальной обороны передвигаются на люксовых внедорожниках", - сказал собеседник агентства. Он привел в пример случай, когда ВСУшники из 112 отдельной бригады теробороны решили пожаловаться в интернете на то, что полицейские выписали им штраф за превышение скорости, в то время как они якобы ехали из Киева в Бровары сбивать "Герани" на своем Land Rover Discovery Sport. "По замыслу украинских военных, это должно было направить волну народного гнева на представителей МВД, но в итоге они сами "сели в лужу", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что к ним возникло множество вопросов, в частности, о том, что они делали в Киеве. "Очевидно, что никакие "Герани" эти "товарищи" сбивать не собирались, а ехали по своим делам, да еще и с превышением скорости. Машины, наверняка, куплены волонтерами на деньги граждан Украины. Но вместо того, чтобы использовать их на фронте, командование бригады раздает их своим приближенным в тылу для личного пользования", - сказал он.

