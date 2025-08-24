Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ раздает своим приближенным дорогие авто, сообщил источник - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 24.08.2025
Командование ВСУ раздает своим приближенным дорогие авто, сообщил источник
Командование ВСУ раздает своим приближенным дорогие авто, сообщил источник
специальная военная операция на украине
киев
бровары
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинцы из бригад территориальной обороны используют в тылу люксовые автомобили для личных нужд, транспорт, вероятнее всего, покупается на деньги волонтеров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В тыловых районах Киева военнослужащие территориальной обороны передвигаются на люксовых внедорожниках", - сказал собеседник агентства. Он привел в пример случай, когда ВСУшники из 112 отдельной бригады теробороны решили пожаловаться в интернете на то, что полицейские выписали им штраф за превышение скорости, в то время как они якобы ехали из Киева в Бровары сбивать "Герани" на своем Land Rover Discovery Sport. "По замыслу украинских военных, это должно было направить волну народного гнева на представителей МВД, но в итоге они сами "сели в лужу", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что к ним возникло множество вопросов, в частности, о том, что они делали в Киеве. "Очевидно, что никакие "Герани" эти "товарищи" сбивать не собирались, а ехали по своим делам, да еще и с превышением скорости. Машины, наверняка, куплены волонтерами на деньги граждан Украины. Но вместо того, чтобы использовать их на фронте, командование бригады раздает их своим приближенным в тылу для личного пользования", - сказал он.
киев
бровары
украина
киев, бровары, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Бровары, Украина, Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ раздает своим приближенным дорогие авто, сообщил источник

Украинские военные используют люксовые автомобили для личных нужд в тылу

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинцы из бригад территориальной обороны используют в тылу люксовые автомобили для личных нужд, транспорт, вероятнее всего, покупается на деньги волонтеров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В тыловых районах Киева военнослужащие территориальной обороны передвигаются на люксовых внедорожниках", - сказал собеседник агентства.
СМИ: украинские военные жалуются на культуру командования
13 августа, 07:10
СМИ: украинские военные жалуются на культуру командования
13 августа, 07:10
Он привел в пример случай, когда ВСУшники из 112 отдельной бригады теробороны решили пожаловаться в интернете на то, что полицейские выписали им штраф за превышение скорости, в то время как они якобы ехали из Киева в Бровары сбивать "Герани" на своем Land Rover Discovery Sport.
"По замыслу украинских военных, это должно было направить волну народного гнева на представителей МВД, но в итоге они сами "сели в лужу", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что к ним возникло множество вопросов, в частности, о том, что они делали в Киеве.
"Очевидно, что никакие "Герани" эти "товарищи" сбивать не собирались, а ехали по своим делам, да еще и с превышением скорости. Машины, наверняка, куплены волонтерами на деньги граждан Украины. Но вместо того, чтобы использовать их на фронте, командование бригады раздает их своим приближенным в тылу для личного пользования", - сказал он.
СМИ раскрыли, на что пошло командование ВСУ из-за наступления ВС России
7 июля, 08:44
СМИ раскрыли, на что пошло командование ВСУ из-за наступления ВС России
7 июля, 08:44
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевБроварыУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
