В Полтаве мобилизованных приковывают наручниками к трубам, сообщил источник
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мобилизованных украинцев в Полтаве приковывают наручниками к трубам и держат в вольерах, как животных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Полтаве на территории местного отделения военной службы правопорядка мобилизованных приковывают наручниками к трубам и держат в вольерах, как животных", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что большинство таких мобилизованных в первый же день пребывания на передовой самовольно оставляют части. Процент укомплектованности украинских бригад, по словам собеседника агентства, составляет не более 40%.
