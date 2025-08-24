Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перекидывают резервы на Красноармейское направление, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 24.08.2025 (обновлено: 20:26 24.08.2025)
ВСУ перекидывают резервы на Красноармейское направление, заявил Пушилин
ВСУ перекидывают резервы на Красноармейское направление, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.08.2025
ВСУ перекидывают резервы на Красноармейское направление, заявил Пушилин
ВСУ перекидывают дополнительные резервы на красноармейское направление, пытаются контратаковать, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.08.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
денис пушилин
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ перекидывают дополнительные резервы на красноармейское направление, пытаются контратаковать, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Противник, безусловно, мы видим, сопротивляется (на красноармейском направлении - ред.), перекидывает дополнительные резервы, пытается контратаковать. Достаточно тяжелые бои, но тем не менее это движение вперед. И мы видим, что наши бойцы занимают все более выгодные рубежи", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своём Telegram-канале.
донецкая народная республика
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
ВСУ перекидывают резервы на Красноармейское направление, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ перекидывают дополнительные резервы на Красноармейское направление

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ перекидывают дополнительные резервы на красноармейское направление, пытаются контратаковать, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник, безусловно, мы видим, сопротивляется (на красноармейском направлении - ред.), перекидывает дополнительные резервы, пытается контратаковать. Достаточно тяжелые бои, но тем не менее это движение вперед. И мы видим, что наши бойцы занимают все более выгодные рубежи", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своём Telegram-канале.
Ликвидация группы пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
