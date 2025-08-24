https://ria.ru/20250824/vsu-2037327635.html
ВСУ перекидывают резервы на Красноармейское направление, заявил Пушилин
2025-08-24T20:15:00+03:00
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ перекидывают дополнительные резервы на красноармейское направление, пытаются контратаковать, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Противник, безусловно, мы видим, сопротивляется (на красноармейском направлении - ред.), перекидывает дополнительные резервы, пытается контратаковать. Достаточно тяжелые бои, но тем не менее это движение вперед. И мы видим, что наши бойцы занимают все более выгодные рубежи", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своём Telegram-канале.
