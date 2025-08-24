https://ria.ru/20250824/vsu-2037327635.html

ВСУ перекидывают резервы на Красноармейское направление, заявил Пушилин

ВСУ перекидывают резервы на Красноармейское направление, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.08.2025

ВСУ перекидывают резервы на Красноармейское направление, заявил Пушилин

2025-08-24

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ перекидывают дополнительные резервы на красноармейское направление, пытаются контратаковать, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Противник, безусловно, мы видим, сопротивляется (на красноармейском направлении - ред.), перекидывает дополнительные резервы, пытается контратаковать. Достаточно тяжелые бои, но тем не менее это движение вперед. И мы видим, что наши бойцы занимают все более выгодные рубежи", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своём Telegram-канале.

донецкая народная республика

2025

