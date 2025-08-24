https://ria.ru/20250824/vsu-2037263574.html
ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действий "Центра" за сутки
2025-08-24T12:14:00+03:00
2025-08-24T12:14:00+03:00
2025-08-24T12:19:00+03:00
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 420 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" за сутки нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады терробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Красноармейск, Октябрьское, Родинское и Димитров Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
