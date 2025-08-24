https://ria.ru/20250824/vsu-2037263574.html

ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 24.08.2025

ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Украинские войска потеряли за сутки до 420 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T12:14:00+03:00

2025-08-24T12:14:00+03:00

2025-08-24T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

красноармейск

октябрьский

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 420 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" за сутки нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады терробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Красноармейск, Октябрьское, Родинское и Димитров Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красноармейск

октябрьский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, красноармейск, октябрьский, министерство обороны рф (минобороны рф)