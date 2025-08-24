https://ria.ru/20250824/vsu--2037264124.html

ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 24.08.2025

ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Восток" свыше 230 боевиков и пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T12:17:00+03:00

2025-08-24T12:17:00+03:00

2025-08-24T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f88cfe53ee169d5665a9c884f0b985b.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Восток" свыше 230 боевиков и пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."ВСУ потеряли свыше 230-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сообщении.В военном ведомстве РФ добавили, что группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха и Новохатское Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины