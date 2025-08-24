https://ria.ru/20250824/vsu--2037264124.html
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Востока" за сутки
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне действия группировки "Восток" свыше 230 боевиков и пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."ВСУ потеряли свыше 230-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сообщении.В военном ведомстве РФ добавили, что группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха и Новохатское Донецкой Народной Республики.
