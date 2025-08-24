https://ria.ru/20250824/vsu--2037263763.html

ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Приморское и Малокатериновка Запорожской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке оборонного ведомства.

