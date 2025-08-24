Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опубликовало кадры с военными, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 24.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 24.08.2025
Минобороны опубликовало кадры с военными, вернувшимися из украинского плена
Минобороны опубликовало кадры с военными, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 24.08.2025
Минобороны опубликовало кадры с военными, вернувшимися из украинского плена
Минобороны РФ опубликовало в воскресенье видеокадры с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в воскресенье видеокадры с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими. На кадрах военнослужащие стоят перед автобусом с флагами России и кричат "Ура!". Затем они заходят в салон автобуса. Ранее МО РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 146 российских военнослужащих. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены восемь граждан РФ, жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Далее всех доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.
Кадры с вернувшимися из плена российскими военнослужащими
Минобороны России опубликовало в воскресенье видеокадры с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими. На кадрах они стоят перед автобусом с флагами России и кричат "Ура!". Затем они заходят в салон автобуса.
Минобороны опубликовало кадры с военными, вернувшимися из украинского плена

МО опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена российскими военными

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в воскресенье видеокадры с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими.
На кадрах военнослужащие стоят перед автобусом с флагами России и кричат "Ура!". Затем они заходят в салон автобуса.
Ранее МО РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 146 российских военнослужащих. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены восемь граждан РФ, жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал.
Военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Далее всех доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.
Возвращенные с Украины жители Курской области
Появились кадры с жителями Курской области, возвращенными с Украины
