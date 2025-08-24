https://ria.ru/20250824/vozvraschenie-2037299877.html
Появились кадры с жителями Курской области, возвращенными с Украины
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению в Россию жителей Курской области, которые до сих пор удерживаются на Украине. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и 8 жителей Курской области. "В результате долгих переговоров с украинской стороной при поддержке администрации президента РФ, Минобороны России, МИД России, ФСБ России сегодня домой возвращены ещё 8 жителей Курской области, которые удерживались с февраля 2025 года в Сумах… Со своей стороны продолжу работу по возвращению домой курян, которые до сих пор остаются на Украине", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
