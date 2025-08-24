Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай, сообщают СМИ

https://ria.ru/20250824/volodin-2037295588.html

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай с 25 по 26 августа, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 24.08.2025

ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай с 25 по 26 августа, передает агентство Синьхуа. "По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Чжао Лэцзи председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай с 25 по 26 августа", - говорится в сообщении. Агентство отметило, что в ходе визита Володин примет участие в 10-м заседании Китайско-российской комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.

