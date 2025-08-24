Рейтинг@Mail.ru
Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай, сообщают СМИ
15:27 24.08.2025
Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай, сообщают СМИ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай с 25 по 26 августа, передает агентство Синьхуа.
китай
вячеслав володин
госдума рф
всекитайское собрание народных представителей
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай с 25 по 26 августа, передает агентство Синьхуа. "По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Чжао Лэцзи председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай с 25 по 26 августа", - говорится в сообщении. Агентство отметило, что в ходе визита Володин примет участие в 10-м заседании Китайско-российской комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.
китай
китай, вячеслав володин, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей
Китай, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Всекитайское собрание народных представителей
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин. Архивное фото
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай с 25 по 26 августа, передает агентство Синьхуа.
"По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Чжао Лэцзи председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай с 25 по 26 августа", - говорится в сообщении.
Агентство отметило, что в ходе визита Володин примет участие в 10-м заседании Китайско-российской комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.
